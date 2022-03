Groninger Landschap maakt uitbreiding bezoekerscentrum klooster Yesse (Haren) mogelijk

Door: Redactie

Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van een perceel grond ten noorden van het voormalige klooster Yesse te Haren (Gr.). De toekomstige eigenaar, Stichting Het Groninger Landschap, zal de grond benutten om een rondwandeling tussen het vroegere kloosterterrein en het archeologisch park De Vork mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt om het huidige bezoekerscentrum van Yesse te vervangen door een ontvangstruimte voor schoolklassen en andere groepen belangstellenden.

Directeur van Het Groninger Landschap, Marco Glastra, maakte dat vrijdagmiddag 18 maart bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst rond het 15-jarige bezoekerscentrum Klooster Yesse.

In de H. Nicolaaskerk in Haren was ook burgemeester Koen Schuiling aanwezig, die in zijn toespraak de verbinding van Yesse met de Groninger geschiedenis toejuichte. “Plannen om de kloostergeschiedenis een plek in het toekomstige Museum aan de A te geven beveel ik van harte aan”, aldus de burgemeester. “De aanleg van een opstelterrein voor treinen in het gebied De Vork leverde een ‘archeologische verrassing’ op. Nu ProRail daar een archeologisch park heeft ingericht, verdient het alle steun om dat park vanaf Yesse toegankelijk te maken.” De burgemeester zegde toe onderzoek te doen naar de manier waarop de gemeente Groningen haar verantwoordelijkheid in deze ontwikkeling kan nemen.

Directeur Glastra temperde de verwachting dat er binnenkort al met de uitvoering van de plannen begonnen kan worden. “Dat vergt nog zorgvuldig overleg, maar onze wens is wel degelijk om de onderlinge samenhang tussen het kloosterterrein en De Vork te verstevigen. Eerste ideeën daaromtrent zijn al in een landschapsconvenant opgenomen.”

Voorzitter van het stichtingsbestuur van Yesse, Annemiek Bos, lichtte de geschiedenis van het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse (1215-1594) toe en had ook aandacht voor het jaarlijkse archeologische onderzoek dat het Groninger Instituut voor Archeologie (RUG) met studenten op het kloosterterrein verricht.

Riemke Scharff, archeoloog en coördinator activiteiten van het hunebedcentrum Borger, noemde het grote belang om kinderen en volwassenen via de archeologie met hun eigen geschiedenis kennis te laten maken. Ze zegde toe om desgevraagd ook in Yesse het publiek bij het onderzoek te betrekken. Het Kamerkoor Peize onder leiding van Pieter Bosma verzorgde een kort concert met werk van Bruckner, Tavener en Ticheli.

De Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse is ook de initiatiefnemer van het aanstaande driedaagse festival ‘Van Yesse naar Sint Jan’, dat eind april onder meer voorziet in lezingen, exposities, film en een processie van Yesse naar de Martinikerk, waar in de middeleeuwen een reliek van Johannes de Doper (Sint Jan) werd bewaard.

Op de foto links Marco Glastra, rechts Annemieke Bos.