Grootste van Europa worden: Indrukwekkende ‘aanval’ naar voren van De Biotoop

Door: Redactie

CareX en CareX Haren exploiteren sinds 2010 De Biotoop in het oude Biologisch Centrum aan de Kerklaan in Haren (omzet 1,5 miljoen). Er wonen 180 mensen en er zijn 180 bedrijven gevestigd, veelal in de creatieve of groene sectoren. De mensen in deze ‘creatieve broedplaats’ ervaren altijd de onzekerheid over de toekomst, omdat CareX panden beheert die onderweg zijn naar nieuwe eigenaren en bestemmingen. In De Biotoop is er sinds 1 januari iets veranderd, omdat de gemeente de nieuwe eigenaar is geworden (ook van Hortus Haren). Staat het voortbestaan nu ter discussie? CareX wacht niet lijdzaam af.

Samenvoegen met Hortus

Woensdag verraste CareX Haren de buitenwereld met een indrukwekkend plan voor de lange termijn. Wie had gedacht dat De Biotoop lijdzaam zou toezien wat er zou gebeuren, heeft het mis. In het plan wordt zelfs de ambitie geuit om de grootste creatieve broedplaats van Europa te worden. Hiervoor zijn twee dingen nodig: (1) het terrein van Hortus moet worden samengevoegd met De Biotoop, zodat van twee ‘projecten’ één gemaakt kan worden. (2) De bestaande gebouwen moeten niet worden gesloopt, maar juist worden uitgebreid door er (in houtbouw) nieuwe etages op te zetten. Dat is wat je noemt ‘een aanval naar voren’.

Voortuin van Groningen

Biotoop en Hortus zouden moeten gaan samenwerken in nieuwe stichtingen De Groene Biotoop en Vrienden van de Biotoop. Samen gaan ze ‘de voortuin van Groningen’ vormen, zo staat in de gelikte brochure. De reeds bestaande creatieve denk- en daadkracht van De Biotoop zou voor nieuwe activiteiten op het terrein van de Hortus kunnen zorgen, waardoor ook de Hortus weer zou kunnen opbloeien. Plat samengevat zou de taakverdeling zijn: De Biotoop de creatieve actie, de Hortus de vierkante meters.

Concrete ideeën

Het plan is niet vaag, maar ook heel concreet. Het entreegebouw leent zich prima als winkel voor producten die in De Biotoop worden gefabriceerd en als galerie voor kunst. De buurt moet er gewoon naar binnen kunnen lopen en dat geldt voor de hele Hortus (voortuin functie). Midden op het terrein kan een dorpje met tiny-houses komen, een modeldorp voor duurzaamheid en hergebruik. Drie van die huisjes krijgen de functie van zorghotel voor tijdelijk verblijf. De voormalige ijshal wordt klusruimte voor bewoners van De Biotoop. Het is maar een greep uit de concrete ideeën die in het plan worden beschreven.

Volgens CareX is de afgelopen tijd gewerkt aan de ontwikkeling van dit concept, met medeweten van de Gemeente Groningen. Die is eigenaar en krijgt nu van De Biotoop veel meer dan een smeekbede om te mogen blijven bestaan. Nee, met dit plan wordt beoogd om de discussie op gang te brengen over de toekomst van Biotoop én Hortus, waarbij het voortbestaan van beiden zou worden veiliggesteld. Zie ook www.biotoop.org/plan.

CareX zegt over het plan…

“Het is een plan waarin De Biotoop met stip de grootste culturele en creatieve broedplaats in noordwest Europa wordt. Groningen staat hiermee sterk en origineel op de kaart. Haren, als meest zuidelijke stadsdeel, krijgt een frisgroene voortuin waar van alles gebeurt, op een leuke manier waar ouderen, jongeren en wat daar tussenin zit blij van worden.

De kern van het plan is de voortzetting en doorontwikkeling van deze belangrijke en betekenisvolle creatieve broedplaats. Met ruim 350 residenten, van wie bijna de helft bewoners, behoort De Biotoop tot de grootste broedplaatsen in Nederland en daarbuiten.”

Wij verwachten binnenkort een reactie van de gemeente.





Roerganger van De Biotoop Lenze Hofstee.