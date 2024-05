Gustaaf Biezeveld krijgt in hoger beroep gelijk

Nieuws:

Door: Redactie

In een TV-uitzending van Zembla op 6 februari 2020 heeft Harenaar Gustaaf Biezeveld stevige uitspraken gedaan in de richting van Granulaat Import Benelux BV, dat volgens de uitzending vervuilend granuliet zou hebben geleverd om een natuurplas in Gelderland te ‘verondiepen’.

In hoger beroep krijgt hij gelijk

In de uitzending werd Biezeveld als juridisch deskundige aan het woord gelaten en daar zei hij het gedrag van GIB aan te merken als ‘valsheid in geschrifte’ en ‘het opzettelijk storten van afvalstoffen waar dat niet was toegestaan’. Het bedrijf pikte dit niet en vond dat Biezeveld op de grens van laster zat (of die zelfs had overschreden). In 2021 gaf de rechter het bedrijf nog gelijk, doch in hoger beroep heeft het Gerechtshof nu bepaald dat Biezeveld geen onwaarheden heeft verteld en dat hij het recht had deze uitspraken te doen in de uitzending van Zembla. Het eerdere vonnis van de rechtbank (2021) is vernietigd.

Gustaaf Biezeveld zegt blij te zijn met deze uitspraak, omdat de eerdere uitspraak van de rechter de indruk had gewekt dat hij iets strafbaars had gedaan.