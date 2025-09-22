Haalbaarheidsstudie waterstofinfrastructuur op Groningen Airport Eelde afgerond

Nieuws:

Door: Redactie

Afgelopen periode is de haalbaarheidsstudie afgerond naar de realisatie van een waterstofinfrastructuur op Groningen Airport Eelde. De studie werd gepresenteerd aan Eddie van Marum, Staatssecretaris Herstel Groningen, en Jakob Klompien, kwartiermaker van de economische agenda van Nij Begun.

De beide bestuurders ontvangen de studie als input voor hun beleid. De haalbaarheidsstudie laat zien dat Groningen Airport Eelde (GAE) een unieke positie heeft door haar beschikbare ruimte en regionale inbedding binnen het Noord-Nederlandse waterstofecosysteem.

Verwacht wordt dat de eerste waterstofvluchten op gasvormige waterstof starten in 2030, gevolgd door vluchten op vloeibare waterstof vanaf 2035. Tegen 2050 kan waterstof een substantieel aandeel hebben in het luchtverkeer van GAE. De, door de Provincie Drenthe gefinancierde studie behandelt onder meer de verwachte vraag naar waterstof, infrastructuureisen, leveringsmogelijkheden, veiligheidsaspecten en beleidscontext. Dit is gebaseerd op input van betrokken partijen en actuele ontwikkelingen in de sector. De opgedane kennis is gebundeld in een document dat niet alleen richting geeft aan de ontwikkeling op GAE, maar ook als voorbeeld dient voor andere luchthavens. Het rapport is openbaar en te vinden via www.groningenairport.nl.

In oktober 2023 ondertekenden 12 partijen een intentieverklaring voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur op GAE. De nu gepresenteerde studie geeft een handelingsperspectief voor de gefaseerde invoering daarvan op de luchthaven. De volgende stap is het uitwerken van scenario’s waarin wordt gekeken hoe de benodigde infrastructuur optimaal kan worden ingepast in de ruimtelijke en operationele context van GAE.

De betrokken partijen:

Groningen Airport Eelde, AirportCreators, Airbus Netherlands, Fokker Next Gen, Cranfield University, Cranfield Aerospace, RWE, ENGIE, Shell, Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen, HyNetwork Services, NOM, NLR, Provincie Drenthe, KLM, Beyond Aero.