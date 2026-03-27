Halve Marathon Haren leverde 3670,- op voor goed doel

Nieuws:

Door: Redactie

Het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur is 3670,- rijker dankzij de opbrengst van de ”RunX Halve Marathon van Haren” die op 7 maart is gelopen.

De cheque is deze week overhandigd aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Francine van onze organisatie overhandigde de cheque aan een blije Martina Haak.

Dit bedrag is bijeengebracht door alle deelnemers die zich hebben ingeschreven en gedoneerd. Door mee te rennen aan de RunX Halve van Haren, hebben zij het goede doel direct gesteund. De organisatie laat weten: “Hiermee maken we het verschil voor een kind dat anders misschien niet had kunnen sporten.”