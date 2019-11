Handen uit de mouwen om Boeremapark mooi te houden

Nieuws:

Door: Redactie

Het Burgemeester Boeremapark in Haren was afgelopen zaterdag 2 november weer één van de vele locaties in Nederland, waar vrijwilligers in actie kwamen voor natuur en landschap. In het 83 jaar oude Boeremapark gingen deze keer 20 vrijwilligers aan de slag om traditiegetrouw diverse najaarsklussen aan te pakken. Voorafgaand aan deze activiteit werden door de gemeente duizenden krokusbollen gepoot in het grasveld van de entree van het park. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van de stichting in vervulling.

Het was dit jaar de zevende keer dat er in het park werd geklust in het kader van de landelijke actie van Landschappen NL. De najaarsactie in het Boeremapark is een jaarlijks terugkerende traditie.

De Natuurwerkdag 2019 werd op vrijdag 1 november ingeleid met het machinaal poten van duizenden krokusbollen in het grasveld van de entree Onnerweg/Molenkampsteeg. Dit plan is onderdeel van het plan Revitalisering Burgemeester Boeremapark uit 2013, dat destijds werd gemaakt in samenwerking tussen de Stichting Burgemeester Boeremapark, studenten van Van Hall Larenstein en de gemeente Haren. Nu bijna 7 jaar later is dit onderdeel van het plan gerealiseerd, met dank aan de gemeente Groningen. De entree van het park zal komend voorjaar worden gesierd met een fraaie paars witte slinger van bloeiende krokussen.

De dag na deze inleidende actie begon de Natuurwerkdag als vanouds met koffie en cake bij de Burgemeester Boeremabank en de verdeling van de klussen. Er waren weer veel trouwe deelnemers van de partij, maar ook een aantal nieuwe gezichten. Het was weer een gevarieerd gezelschap, van jong tot oud. De jongste deelnemer was de vierjarige Ian, die samen met vader Ruurd dapper meedeed. Maar ook Caleigh en Lysanne hebben heel flink geholpen.

Na de koffie werd er flink aangepakt en in krap drie uur tijd werd er weer een verrassende hoeveelheid werk verzet. Alle nestkastjes in het park werden schoongemaakt en er werden ook een aantal nieuwe opgehangen. Eén van de nieuwe kastjes was een nestkast voor eekhoorns. In het park is namelijk een aantal keer een eekhoorn gespot.

De verwilderde oever van de grote vijver werd aangepakt. Brandnetels en distels werden gemaaid en het opschot van elzen werd gesnoeid. Dit ging veel moeizamer dan verwacht, waardoor deze klus niet helemaal kon worden geklaard. De rest zal moeten wachten tot het voorjaar, maar het grootste deel van de oever ziet er weer netjes uit. In het hertenkamp werd de wildgroei van brandnetels aangepakt. Het kampje ligt er weer strak bij.

Verder werd er veel braam verwijderd die de Rododendrons steeds weer dreigen te overwoekeren. De hoeveelheid zwerfvuil viel deze keer gelukkig mee. Het bleef gelukkig bij drie vuilniszaken zwerfvuil. Het regelmatig opruimen van zwerfvuil werpt z’n vruchten af. Tot slot werden de met onkruid overwoekerde stenen trappen aan de vijver weer netjes schoon gekrabd. Een arbeidsintensieve klus, maar het resultaat is er naar. De trappen liggen er weer netjes bij.

De dag begon met een zonnetje, maar tegen elf uur moesten de werkzaamheden tijdelijk worden gestaakt vanwege een stevig bui. Er werd nog geprobeerd snel een partytent op te zetten, maar die bleek niet bestand tegen de harde wind tijdens de bui. Zes man hangend aan de tentstokken konden nog maar net voorkomen dat de tent in z’n geheel wegwaaide.

Tegen enen werden de werkzaamheden beëindigd en werd er verzameld bij de Burgemeester Boeremabank. Daar werden de vrijwilligers getrakteerd op een kop lekkere bospaddenstoelensoep met belegde broodjes. De catering werd deze dag weer uitstekend verzorgd door Astoria. Er werd nog lang nagepraat in het zonnetje. Bij het afscheid kregen de vrijwilligers allemaal een zakje bloemzaad als kleine blijk van grote waardering, een presentje van Landschapsbeheer Groningen.



De Natuurwerkdag 2019 was als vanouds weer zeer geslaagd dankzij de grote inzet van alle vrijwilligers, van jong tot oud, en de goede samenwerking tussen de Stichting Burgemeester Boeremapark, de gemeente en Landschapsbeheer Groningen.