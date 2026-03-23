Handige weetjes uit de buurt (23 maart 2026) door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Hortus

Plantage-11 april 17-18 uur Het Carnaval van de insecten-Het kamerorkest van het Noorden en verteller Rick Middelbos brengen een eerbetoon aan deze belangrijke kleine dieren. Gespeeld wordt de compositie: The Carnival of Insects van Andrew Ford. Geschikt voor het gezin met kinderen vanaf 8 jaar. Tickets 8 euro, met vanaf 16.15 incl. vrije toegang Hortus:

https://sggroningen.nl/nl/evenement/het-carnaval-van-de-insecten

Kijktip: Een film over het ontstaan van de unieke Chinese Tuin in Ming-stijl is te zien op 29 maart vanaf 18.30 uur op RTV Noord, meer: https://www.hortusharen.nl/agenda/film-de-bouw-van-een-unieke-chinese-tuin-in-hortus-botanicus-haren/

T/m eind mei bloeien meer dan 10 soorten fritillaria (Kievitsbloemen) in de tuin. Bij de ingang is een folder met info welke soorten er zijn en waar ze staan in de tuin. https://www.hortusharen.nl/agenda/fritillarias-in-de-hortus/

Kerken

Nicolaaskerk, Irenelaan 29 maart 15-16 uur Passieconcert met de Mozart Singers en diverse musici, toegang gratis met collecte.

9 april 20 uur Nieuw Apostolische Kerk, Bamshorn: Kloosterlezing Sabrina Corbellini- Geletterdheid in laatmiddeleeuwse vrouwenkloosters. Aanmelden: geboektinharen.com

Senioren:

Mellenshorst: iedere woensdag 14 uur Seniorensoos.

Clockhuysplein: 23 maart 10.15-12 uur Creatieve club voor senioren

23 maart 13.30-15 uur Quizmiddag

27 maart 10-12 uur Handwerken met een knipoog

27 maart 15.30-17 uur Discussieclub met Hein en Michiel

en meer: https://www.clockhuysplein.nl/programma

Seniorenvereniging Haren: Voor lidmaatschap en agenda: https://svharen.nl/activiteiten/

Anbo-Haren De ouderenbond Haren is begin dit jaar samengegaan met de afdeling Groningen.

Voor informatie, bestuur en programma 2026(nieuwsbrief): https://anbo-pcob.nl/afdelingen/haren-eelde-groningen/

Boomker

15 april 19.30-21.30 uur Elke Maasbommel vertelt over de invloed van uitbottende natuur op de literatuur: Lente in de Letteren; met quiz, hapjes en drankjes. Kosten 15 euro incl., aanmelden

geboektinharen.com

Duurzaam

Teveel tegels in de tuin? Vanaf 14 april kun je je weer aanmelden voor de gratis tegelophaaldienst die op 26 mei door Haren en omgeving rijdt. Er is veel belangstelling voor, dus reageer op tijd. https://duurzaamgroningen.nl/acties/tegels-uit-je-tuin-maak-gebruik-van-de-gratis-tegeltaxi

Compostdagen Wijkpost Haren, v. Maerlantlaan: 3 april 8.30-15.30 uur en 4 april 9-11.30 uur

Meenemen: huisvuilpas, eigen schep, emmer of plastic zak, max. 1 aanhanger. Zelf scheppen, geen machines aanwezig.

Glimmen 28 maart 14-16 uur Boerhoorn 1a: Kijk-excursie “Duurzaam fruitboombeheer”met uitleg deskundige. Max. 20 personen, deelname 15 euro, opgave via info@duurzaamglimmen.nl

Meer: https://duurzaamglimmen.nl/

Zorg

14 april 14-16 uur Beatrixoord:- de Uithoek Depressie en COPD en het onderzoek Psy Pal, bezoekers a.u.b. geen geurtjes gebruiken

www.longfonds.nl/actviteiten/copd-en-depressie

Verkeer

30 maart 7-16 uur Werkzaamheden Asfaltering Rijksstraatweg richting Groningen in beide

richtingen. Slimme kaart: groningenbereikbaar.

11 april Parkeerplaats Emmalaan 35, 9.30 uur verzameling groep trikers en bikers voor een tocht, route 160 km , vertrek 10.15 uur. Opgave voor 4 april, max. 40 trikers en 20 bikers, kosten 10 p.p

incl. flesje drinken, broodje en fruit. Bij slecht weer verplaating naar 2 mei 2026, info 06 12042330

Algemeen

8 april en 10 juni 9-11 uur Inloopochtend ’t Wilde Woud voor belangstellende ouders, aanmelden is niet nodig. De kinderen verzorgen rondleidingen, ouders en teamleden zijn aanwezig voor informatie en vragen: https://www.jenaplanschool.nl/twildewoud/

Natuurvriendenhuis de Hondsrug Noordlaren: 7 en 8 mei Vogeldagen tussen bos en buitenwater.

Start 7 mei 19 uur met fiets-wandeltocht omgeving huis. De volgende morgen 6 uur wandeling Noordlaarderbos, na ontbijt+koffie tot 16 uur per fiets met 2 gidsen naar het Zuidlaardermeergebied (zelf lunchpakket meenemen.). Maximaal 15 deelnemers, prijs lid 25,- en niet-lid 35,- euro, incl. koffie/thee en soepje op vrijdag, de rest is op basis van zelfverzorging + eigen fiets meenemen .

Aanmelden:https://dehondsrug.nivon.nl/activiteiten/