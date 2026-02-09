Handige weetjes uit de buurt (9 februari 2026) door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Verkeer

16 febr. 9-15 uur Dr. Ebelsweg Herinrichting en onderhoud Weg/Tunnel. Voor omleidingen:

slimme kaart van https://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie

Gorechthuis

28 febr. 10.30-16 uur Boeken-en vlooienmarkt Werkgroep Goede Doelen.

boeken in de aanbieding, een ruime keus aan gebruikte voorwerpen, leuke cadeau artikelen, geborduurde handdoekjes, babymutsjes, slabbetjes en veel kaarten voor diverse gelegenheden. Ook wordt er home made soep, chili con carne, bakartikelen,jam en tulpen.verkocht.

Mocht u nog boeken/brocante/goed bruikbare goederen over hebben, graag doorgeven aan fam. Kooi, tel. 06-52251908 of per mail: info@wgd-haren.nl

Clockhuys

Het Clockhuysplein voor senioren is elke maandag, dinsdag en vrijdag van 10.30-15.30 uur open voor een praatje, kop koffie of activiteiten: Creatieve club, spelletjes, handwerken met een knipoog, dans op recept. Meer: https://www.clockhuysplein.nl/programma

Natuur

Hortus 15 febr. 14 uur: Astrobiologie lezing door Roel Strijkstra, wat weten we over buitenaards leven? In de bovenzaal Theehuis Kreunen van de Draak (geen lift aanwezig), kosten: entree + 10.-euro incl warme thee/chocolademelk.. i.v.m. temperatuur: trek warme kleding aan of neem eventueel een dekentje mee. Aanmelden:https://www.hortusharen.nl/agenda/astrobiologie-wat-weten-we-over-buitenaards-leven/

18 febr. 19.30 uur Terra MBO Hereweg (met eigen parkeerplaats), Lezing: Hoe mooi het donker is door Jaap Kloosterhuis, boswachter Lauwersmeer. Gratis met koffie.thee, verplicht aanmelden via:

natuurenmeer@ivngroningenharen.nl

11 maart 19.30 uur Tiehof Onnen, winterlezing In en Om de Onnerpolder: 1. Geert de Vries met

de eik en haar bewoners, 2. Christiaan Both met de roodborsttapuit. Aanmelden verplicht bij

winterlezingen@gmail.com

Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld, contant aan de zaal of via QR-code:

https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2026/02/2026-Aankondiging-Winterlezing-11-maart-2026.pdf

Sport

Volleybalvereniging Stentor traint in Haren in de Bam en sommige teams in het Buut of de Meet.

Je mag 3 keer vrijblijvend meetrainen, voor aanmelding en info: https://www.stentorharen.nl/2535/0/trainingstijden-en-locaties en volleybalverenigingstentor@gmail.com

Erfgoed

Biotoop 11 febr. 16-20 uur Inloopbijeenkomst voor eigenaren gemeentelijk- of rijksmonument

en karakteristieke panden. Vrij toegankelijk, aanmelden niet verplicht, wel prettig. Meer:

https://erfgoedloketgroningen.nl/11-februari-2026-inloopbijeenkomst-erfgoedloket-in-de-biotoop-te-haren/

Gezondheid

Bij Beatrixoord kan een loopfiets ter plekke uitgeprobeerd worden, type loopfiets of framerunner. Een medewerker geeft advies en begeleiding. Dit is een proef van de provincie Groningen en duurt 3 maanden. Aanmeldformulier:https://www.formdesk.com/provinciegroningen/Aanmelden-uitproberen-loophulpmiddel-Beatrixoord