Handige weetjes uit de buurt (27-10-2015)

Natuur

31 okt. 9-12 uur Mikkelhorst, stinzenbollen planten met Landschapsbeheer. Start bij bruggetje aan de Bongerd tegenover nr. 8, met koffie/lekkers (tip:neem zelf een beker mee).

1 nov. 10-13 uur Boeremapark Natuurwerkdag, o.a. Bollen planten, maaien, struiken snoeien/verwijderen enz. Met koffie/koek, soep/brood, verzamelen bij de bank.

Inschrijving voor beide werkdagen via: natuurwerkdag.nl

2 nov. 14-15 uur Publieksrondleiding: De Hortus in herfsttooi. In met name de Laarmantuin staan ruim 100 verschillende soorten paddenstoelen. Reguliere entreeprijs.

Oosterhaar

31 okt. 20 uur Bingo in de Mellenshorst, 10 euro voor 11 rondes, hoofdronde 1 euro per st.

In de Mellenshorst is iedere 1e dinsdag van de maand van 10-12 uur een gezellige morgen met koffie en leuke activiteiten. Kom ook eens langs.

Glimmen

3 nov.-27 dec. Groenenberg expositie schilderijen Roxana Castro-Kooi. claroart.nl

4 nov. 10 uur Trefpuntkerk Glimmen. Annet Vegter vertelt over zorg voor elkaar Glimmenzorgt, een initiatief van en voor de bewoners. Entree gratis, iedereen welkom.

6 nov.18 uur t/m 9 nov. 12 uur, asfaltering Zuidlaarderweg bij de spoorwegovergang, weg dicht in beide richtingen. Bron: slimme kaart van groningenbereikbaar.nl

Kerken

9 nov. 9.30 uur! Gezamenlijke oecumenische Dienst v.d. kerken in Haren, Glimmen, Noordlaren en

Onnen in de Nicolaaskerk, Irenelaan. Voorgangers zijn: pastor Arjen Jellema, ds. Carolien Cornelisse en ds.Wouter Klouwen. Bron: gorechtkerk.nl

Kunst

kel-30.com in de Biotoop vraagt kunstenaars binnen en buiten de Biotoop, werk aan te melden voor een (verkoop)expositie vanaf 28 november 2025, Kunst m.b.t schilderen, sculpturen, fotografie, video, installatie, mixed media, alles is welkom. Aanmelden graag voor 7 nov. 2025: info@Kel-30.com

De exposities die waren gepland voor ’t Clockhuys voor 2025 zijn geannuleerd, in verband met de verbouwing van de bibliotheek. Voor 2026 zijn de exposities daar ook onzeker, vanwege de geplande (maar nog onzekere) verbouwing van de rest van het Clockhuys. Er wordt overwogen met de gemeente te overleggen om als tijdelijke ruimte voor exposities, de hal van het oude gemeentehuis te benutten. Bron: geboektinharen.com

Duurzaam

Fixbrigade Groningen helpt je gratis met advies, materialen en werk bij maatregelen voor het besparen van energie in je koop- of huurwoning, of als je moeite hebt met de energierekening.

Aanmelden via: https://fixbrigadegroningen.nl/#hoewerkthet

Fixbrigade is een samenwerking tussen Duurzaam Groningen en het Alfa College, studenten doen zo werkervaring op en dit samen met hun leermeesters.

Algemeen

Het wasruimte gebouw van Camping de Kleine Wereld in Onnen heeft de 3e prijs v.d. publieksjury en een eervolle vermelding van de vakjury gekregen bij de groninger architectuurmaand. groningerarchitectuurmaand.nl/inzendingen/de-kleine-wereld.