Nieuws:

Harenaar Ruben Vissinga is overspoeld door aanvragen en kan deze niet meer afhandelen. Dat gebeurde na berichtgeving op www.harendekrant.nl. Daarom heeft hij een handleiding gemaakt, waarmee u zelf de harde schijf uit de mediabox kunt halen. Let op, als u twijfelt, laat dit dan door een technicus doen, door een Repair Café of door een computerbedrijf.

http://www.vissinga.it/uploads/Zelf-uw-oude-mediabox-recyclen-v1.pdf