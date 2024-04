Hans Sietsma verlaat de gemeenteraad

Door: Redactie

Hans Sietsma (67) uit Haren is sinds deze maand uit de politiek. Hij zat namens Groenlinks in de raad van Groningen en is inmiddels buiten de gemeente verhuisd. Sietsma zat van 2014 tot 2019 in de gemeenteraad van Haren en viel daar destijds met zijn neus in de herindelingsboter.

“Ik was in 2013 achter de schermen actief voor Groenlinks in Groningen geweest en na mijn verhuizing naar Haren werd mij direct gevraagd of ik op de lijst wilde staan voor de verkiezingen van 2014”, zegt hij. “Zo begon het. In een verkiezingsdebat werd mij door Hein Frima (VVD) gezegd: ‘Met jouw stadse fratsen kunnen we niets in Haren’. Ik vond dat niet leuk, maar ik snapte zijn punt heel goed. De stad heeft echt een andere dynamiek dan een dorp.”

Herindelen

De vijf jaren in de Harense raad werden gedomineerd door de naderende herindeling en die zette de verhoudingen op scherp. Sietsma: “Als we met de fracties in het restaurant van het gemeentehuis op de vierde etage zaten, waren we het vaak snel met elkaar eens. Maar in de raadszaal op de begane grond was de sfeer soms erg onaangenaam. Samenwerken was er bijna niet bij. Ik was uiteindelijk vóór de herindeling, maar ik heb in 2014 echt gepleit voor beleid om Haren zelfstandig te kunnen houden omdat veel mensen dat wilden. Ik vond dat Haren moest investeren in dorpshuizen, jeugdwerk en maatschappelijk werk. Dan kon je overeind blijven, maar het college deed dat niet.”

Belazerd

Sietsma: “Of het proces van de herindeling goed is gegaan? Hm, aan twee kanten zijn er dingen fout gegaan. Zo heeft de provincie het eerste rapport (Grenzeloos Gunnen, 2013) direct als beleid behandeld. Haren moest en zou herindelen en dat maakte het gesprek in niet gemakkelijker.” Hans Sietsma weet dat een deel van de Harenaars zich ‘belazerd’ voelt door de Provincie, maar vindt dat de burgers vooral zijn belazerd door Haren zelf. Hij zegt: “Haren heeft bezuinigd op belangrijke zaken zonder te zeggen dat dit gewoon te maken had met een gebrek aan budget en kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Kijk, iedereen had het altijd maar over de korte lijntjes, waarmee je in de supermarkt een wethouder kon aanspreken, maar daarna kwam er van toezeggingen vaak niets terecht.”

In 2019 stapte Hans Sietsma in de gemeenteraad van Groningen. “Dat was eerst best overweldigend, maar ik was ook onder de indruk van de professionaliteit van deze gemeente. Hier kun je als raad doen waar je voor bent ingehuurd: kaders stellen. In Haren bemoeiden we ons daarentegen ook met de uitvoering van beleid. Het ging heel erg over details. In Haren kwam er maar geen verkeersbeleid rond de nieuwe school aan de Rummerinkhof. Daar praatten we eindeloos over. In Groningen nam je als raad het besluit dat er een goede oplossing moest komen voor verkeer en de ambtenaren regelden dat gewoon. ook aan de Rummerinkhof.”

Norg

Hans Sietsma’s ultieme drijfveer is ‘de planeet’ en het beschermen daarvan. Op lokaal niveau heeft hij zijn steentje bijgedragen, vindt hij. “Ik ben trots op mijn bijdrage aan natuurinclusief en energiezuinig bouwen in Groningen”, zegt hij. Het werk in de raad heeft hij prachtig gevonden, maar zijn verhuizing naar Norg liet hem geen andere keus dan te stoppen. “In Norg heb ik onlangs wel een ledenvergadering van Groenlinks bezocht en ik voelde me er direct thuis. Maar politiek actief? Nee, nog niet. Laat me hier eerst maar even landen.”