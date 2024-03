Hans Sietsma vertrekt uit de gemeenteraad

Door: Redactie

Hans Sietsma, raadslid voor GroenLinks in Groningen, stapt eind maart uit de raad. Hij gaat verhuizen naar elders. Hij was in zijn Groningse periode sinds 2019 verantwoordelijk voor de dossiers ruimtelijke ordening, landschap, landbouw, vernieuwing democratie, gebiedsgericht werken.

Hans Sietsma zat tot 2019 in de gemeenteraad van Haren namens zijn partij en was één van de voorstanders van herindeling met Groningen. Jeffry van Hoorn (29) is vanaf april contactpersoon voor Haren. In de raad zal Peter Swart Sietsma vervangen.