Krant Online:

Door: Redactie

De nieuwste uitgave van Haren de Krant zetten we graag voor u online. De verspreiding van de papieren krant loopt van 18 t/m 25 februari. In Haren kunnen enkele wijken de krant iets later ontvangen dan anders (doch uiterlijk 25 februari) wegens vakantie van bezorgers.

Lees de krant wereldwijd hier: Haren de Krant februari 2025