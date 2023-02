Haren de Krant was offline doordat een bericht viraal is gegaan

Nieuws:

Door: Redactie

Het artikel over Ruben Vissinga, die pleit voor het bewaren van de afgedankte mediaboxen van Ziggo, omdat er een zeer bruikbare harde schijf in zit, is dinsdag viraal gegaan. Het is niet duidelijk wat de trigger was, maar het bericht is dinsdag tussen 17.00 en 23.59 uur bijna 1500 keer gelezen. Dat was al veel. Er moet iets zijn gebeurd waardoor het bericht daarna eindeloos is gedeeld en uiteindelijk ook is opgenomen in een voorkeurslijst van Google.

Woensdag 15 februari werd het bericht 127.000 keer gelezen en vandaag (tot 16.30 uur) al 75.000 keer. Ruben Vissinga wordt intussen overspoeld met mails waarin mensen hem vragen of hij hun mediabox ook wil ‘aanpakken’. Ook Vissinga is overdonderd door deze aandacht.

Website offline

De website van Haren de Krant is donderdagochtend bezweken onder het hoge bezoekersaantal en ging daardoor offline. De hostingorganisatie begon ook al te merken dat servers erdoor extra werden belast en heeft daarom ingegrepen. Het bericht is door hen geïsoleerd en wordt nog wel aangeboden, maar vraagt geen rekenkracht meer van de servers. Op dit moment wordt het bericht nog steeds gelezen door honderden mensen tegelijk.

De vraag is: waarom?

Voor Haren de Krant is het een nieuwe ervaring, die Project X ruimschoots overtreft. Het blijft de vraag hoe dit bericht zo uit de bocht kon vliegen. Aan mensen die vandaag de site niet konden bereiken bieden we graag onze excuses aan. Het artikel over Ruben Vissinga staat nog steeds elders op deze homepage te lezen.

Handleiding om het zelf te doen

Ruben Vissinga heeft een heldere handleiding geschreven om de harde schijf uit de mediaboxen van Ziggo te halen. Hij verwijst bij twijfels altijd naar een computerbedrijf of naar een repaircaf├ę in de buurt: http://www.vissinga.it/uploads/Zelf-uw-oude-mediabox-recyclen-v1.pdf