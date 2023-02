Nieuws:

Door: Redactie

Lekker in beweging in de gezonde buitenlucht. Dat kan als je bezorger bent van Haren de Krant. We hebben weer een wijk vrij (omgeving Oosterweg, Kerklaan, Essen).

De wijk is groot (4,5 uur). De krant wordt 1 x per maand bezorgd en daarvoor heb je vier dagen de tijd.

Interesse? Mail aan: hein.bloemink@gmail.com