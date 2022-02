Haren de Puzzel (oplossing februari)

Nieuws:

Door: Redactie

Haren dé Puzzel

Blinddoek op en wandelen maar!

Deze maand nemen we u ‘geblinddoekt’ mee voor een korte wandeling door Haren. Loop in gedachten mee. Probeer het eindpunt van onze wandeling te raden.

Start: Dorpskerk Haren, we staan voor de toren met de rug naar de voordeur.

We kijken even naar rechts en dan naar links. We kiezen de richting van Banketbakkerij Rodenburg. Als we links de Heeren zien, staan we even stil. Wat zullen we doen? Tunnel rechts of tunnel links? We lopen tóch rechtdoor. Net zolang tot we aan onze linkerhand de statige voormalige notariswoning zien staan. Daar woonde voor de oorlog Jhr. Julius Burmania van ANDRINGA de KEMPENAER. Als u dat huis voorbij bent slaat u linksaf. Gekke naam heeft dit laantje eigenlijk, want van dat plantje geen spoor. We wandelen onder prachtig groen. Als we twee hoge koperen daken (rechts) hebben gezien komen we op een T-splitsing. Heel lang geleden heette dit Onnerweg, maar we gaan linksaf. We houden het voetpad aan tot we een huis zien met de naam Trio. Gek, want het zijn eigenlijk twee huizen onder één dak, geen drie. We gaan rechtsaf. Wat een aanlokkelijke weg is dit. Het is wel veengrond, want het gras is drassig. We wandelen het kruis voorbij tot we weer op een (wat vreemde) kruising staan. Wat zullen we doen? We kiezen ervoor om schuin over te steken en daarna de eerste weg links in te gaan. Waar komen we nu weer terecht? Links op de hoek staat een nogal verwaarloosd pand. Een hele Kunst om dat nog netjes te krijgen. Als we nog even doorlopen staan we opeens op een plek die laat zien dat Haren heus geen geïsoleerd dorpje is. De vraag is: waar staan we nu?

De oplossing staat hieronder:

Stationsplein