Door: Redactie

Zaterdagmiddag waren er enkele aanrijdingen op de A28 en bovendien is de weg wegens werkzaamheden afgesloten wegens werkzaamheden op het Julianaplein. Dat merkt Haren!

Zojuist was een constante stroom verkeer te zien, dat kennelijk vanuit Groningen via Waterhuizen en de Dr. E.H.Ebelsweg en daarna via Glimmen de A28 naar het zuiden wil bereiken. Filevorming.