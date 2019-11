Harenaar (86) 400e vriend van De Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Rinze van der Meulen (86) uit Haren meldde zich onlangs met overtuiging aan als Vriend van De Mikkelhorst. Hij was de 400e en dat is goed nieuws voor de Ecologische Zorgboerderij in Haren. Deze dorpsvoorziening aan de Klaverlaan staat namelijk op de tocht, doordat er door de gemeente bezuinigingen zijn doorgevoerd op de WMO. “Ik doe een appél op iedereen die wat kan missen om zich aan te melden als Vriend”, aldus de Harenaar.

Rinze van der Meulen had een loopbaan in de techniek. Na zijn pensionering veranderde zijn leven op slag door een hersenbloeding. Sindsdien is hij aangewezen op intensieve zorg en zit in een rolstoel. “Nu ik in deze situatie ben, merk ik dat ik anders aankijk tegen bepaalde dingen. Mijn emoties zijn veranderd en ik vind nu dat ik niet onverschillig kan staan tegenover de Mikkelhorst. Ze doen zoveel goede dingen voor mensen met een beperking, maar eigenlijk ook voor alle kinderen in de buurt. De diversiteit van activiteiten heeft me geraakt. De manier waarop vrijwilligers en professionals iets moois van de zorgboerderij maken waardeer ik zeer. Dit moet behouden blijven”, zegt van der Meulen.



Kleinzoon

Hij was nog gezond toen hij twintig jaar geleden met zijn kleinzoontje voor het eerst De Mikkelhorst bezocht. “Dat joch vond het daar prachtig. Spelen tussen de dieren”, zegt hij. “Door toeval kwam ik er onlangs weer eens en ik was opnieuw verrast door wat ik zag. De sfeer die ik voelde. En toen ik hoorde dat de gemeente deze voorziening niet meer als vanzelfsprekend kan ondersteunen wilde ik wel iets doen. Ik hoorde van Geert Naber dat ik vriend kon worden en dat heb ik nu gedaan.”

Op weg naar duizend

Geert Naber (manager van De Mikkelhorst) is blij met de morele steun van Rinze van der Meulen. “De generatie van de heer van der Meulen heeft er mede voor gezorgd dat we het goed hebben in Nederland. Het is fantastisch dat mensen op zijn leeftijd nog zo betrokken zijn bij het wel en wee van onze organisatie. Als we meer ‘senior-vrienden’ mogen begroeten halen we mogelijk ons doel en dat is volgend jaar 1000 vrienden”. Bij de Mikkelhorst gaat men proberen nog meer te besparen op kosten (o.a. onderhoud van het gebouw). Verder overweegt men om de faciliteiten alleen nog beschikbaar te stellen aan Vrienden van De Mikkelhorst zodat de mensen die van de locatie genieten ook daadwerkelijk bijdragen aan de faciliteiten.