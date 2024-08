Harenaar Kees ter Veer in podcast over ziekte van Parkinson

Door: Redactie

Op 11 juni werd een podcast over de ziekte van Parkinson gelanceerd, die is gemaakt op initiatief van Kees ter Veer (1957) uit Haren.

Deze is bedoeld voor zorgmedewerkers en familie van patiënten en vertelt hoe je symptomen van deze ziekte kunt herkennen. Initiatiefnemer Ter Veer heeft deze ziekte zelf. Hij woont in een verpleeghuis en wil meer bekendheid geven aan deze ziekte. In de podcast vertelt Ter Veer hoe hij de ziekte ervaart, maar u hoort ook het verhaal van neuroloog Johan Berghuis en Parkinsonverpleegkundige Emke van Pijkeren. Kees ter Veer heeft tientallen jaren een belastingadviesbureau in Haren gehad. Sinds vele jaren heeft hij Parkinson, maar de diagnose liet eerst lang op zich wachten. Belangstellenden kunnen de podcast vinden op Spotify: https://open.spotify.com/episode/2o4glpqDsp9rvJjfqjB5LH?si=ijhMJdzrRuWSYOcvqwJ6Eg