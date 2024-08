Harenaar na hersenletsel weer op de fiets voor goed doel

Door: Redactie

Na een fietsongeval liep Erik Oosterhuis uit Haren hersenletsel op en kwam onder behandeling van NeuroRC in Leeuwarden. Nu hij weer is hersteld gaat hij de beroemde Ventoux opfietsen om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren.

Erik: “2024 Is het jaar waarin ik weer meer met mijn hersenen kan. NeuroRC in Leeuwarden heeft mij geleerd dat hersenen leren en kunnen herstellen. Mits dat er goede kennis en begeleiding is. Voor mij was een fietsongeval met een opgelopen hersenschudding de aanleiding maar velen “krijgen” een tumor in de hersenen. Die moet bestreden worden en daar is onderzoek, expertise en geld voor nodig. Op 13 September 2024 wil ik 3 maal de Ventoux op fietsen om aandacht te vragen voor Hersentumorenonderzoek. Met jouw donatie kan het onderzoek en de behandeling door gaan en hopelijk er aan bijdragen dat veel meer mensen geholpen kunnen worden en dat we steeds meer van die grijze massa onder schedel te weten komen. De hersenen zitten complex in elkaar, vele miljarden verbindingen zorgen er voor dat wij goed kunnen functioneren.”

Wie de Harenaar wil sponsoren met een grote of kleine bijdrage, kan kijken op de onderstaande link. Velen gingen u voor.

https://supporta.cc/wwoi/ox1z5t