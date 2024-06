Harenaar opgepakt op verdenking van fraude voor 350.000 euro (met update)

Door: Redactie

Het was donderdagochtend een indrukwekkend gezicht. Bij een villa aan de Rijksstraatweg tussen Haren en Groningen stond een rij auto’s op het trottoir en daarbij was ook een arrenstantenwagen van Justitie. Buiten liepen mannen en vrouwen met ‘FIOD’ op de rug en er was politie in burger. Alles wees op een omvangrijke actie in het rustige Haren.

Nog voordat de redactie van onze krant kon uitzoeken wat er gaande was, werd ze links en rechts ingehaald door de alerte redacties van Dagblad van het Noorden en Stadsblog Sikkom. Die melden dat op dit adres vastgoedhandelaar D. de J. (38) woont en is aangehouden. Het zou gaan om (wat de krant noemt) ‘gesjoemel’ met aardbevingsgelden. Formeel zegt een woordvoerder van de FIOD tegen het Dagblad dat de Harenaar wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting met overheidsgeld.

De actie vond tegelijk plaats op drie adressen in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. Administraties worden in beslag genomen. Naast de Harenaar zijn ook een man van 27 jaar en een vrouw van 21 jaar aangehouden.

Stadsblog Sikkom brengt nog meer details en zegt dat het zou gaan om ‘valse facturen’ voor het ‘herstellen’ van bevingsschade. Het zou volgens deze nieuwssite gaan om tonnen. Onderzoek moet aantonen of dit inderdaad het geval is. Welke bron Sikkom hierbij aanhaalt is niet bekend.

Update: De FIOD heeft bekendgemaakt wat er gaande is in Haren. Hieronder de officiƫle persverklaring:

Aanhoudingen vanwege vermoedelijke oplichting met overheidsgeld

“De FIOD heeft donderdag 20 juni drie mensen aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Twee mannen (27, 38) en een 21-jarige vrouw, allen afkomstig uit de gemeente Groningen, zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van valsheid in geschrift en oplichting met overheidsgeld. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers en telefoons. Het strafrechtelijk onderzoek startte na signalen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deze overheidsinstanties handelen onder meer schade af of verstrekken subsidie voor gebouwen en objecten die schade hebben geleden door aardbevingen als gevolg van gaswinning. De twee mannen dienden voor meerdere woningen aanvragen in bij IMG. Het bouwbedrijf van de 27-jarige verdachte had de herstelwerkzaamheden voor de woningen verricht. Uit onderzoek kwam naar voren dat de schade vermoedelijk niet hersteld was en de aangeleverde facturen valselijk waren opgemaakt. Daarnaast zou het tweetal ook voor verschillende andere panden die zij bezaten met valse documenten bijkomende kosten hebben geclaimd. De verdachten hadden volgens het onderzoeksteam ook bij SNN ten onrechte bijna 50 keer een verduurzamingssubsidies aangevraagd. Hiervoor werden vermoedelijk vervalste IMG-besluiten en facturen gebruikt. In totaal werd door het drietal bij de twee overheidsinstanties circa 350.000 euro onterecht aangevraagd waarvan bijna 200.000 euro werd uitbetaald aan de Groningers. Ten behoeve van de slachtoffers (IMG en SNN) is beslag gelegd op bankrekeningen en panden van de verdachten. Het onderzoek staat onder leiding van het OM Noord-Nederland.”

Foto boven: Haren de Krant. Volop bedrijvigheid door politie en FIOD, achter gesloten hekken.

Foto’s onder: 112Groningen