Harenaars aan de slag in Zambia, Oeganda en Ecuador

Door: Redactie

Ieder jaar trekken honderden jongeren uit heel Nederland de werkhandschoenen aan om mee te helpen aan de bouw van klinieken en scholen en sanitaire voorzieningen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De projecten worden onder het motto ‘bouwen aan verandering’ georganiseerd door de christelijke organisatie World Servants. In Haren is dit jaar een groep van 8 jongeren onder de vlag van World Servants actief. Zij voeren actie om in de zomervakantie drie weken op reis te gaan naar Zambia, Oeganda en Ecuador. Daar zullen zij, samen met de lokale gemeenschap, werken aan de bouw van een school een kliniek of een cacaoverwerkingscentrum. Jacob Boonstra zal in het voorjaar op voorbereidingsreis gaan naar Malawi waar hij de komende projecten bezoekt maar ook zal kijken hoe het met de school en lerarenwoning gaat die afgelopen zomer door de groep uit Haren is gebouwd.

Ellemijn Oosterhuis vertelt wat er naast het bouwen nog meer gebeurt:

“Een project bestaat uit meer dan bouwen alleen. Naast het bouwen bevatten de projecten ook een kinderprogramma en een programma gericht op de uitwisseling van cultuur. Deelnemers zullen ook lokale kerken en organisaties bezoeken. Alles is erop gericht om in contact te komen met de lokale bevolking, om zo van elkaar te kunnen leren. “

Romy Huurman legt uit hoe het zit met de financiering:

“Iedere deelnemer draagt bij aan de kosten van het project door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbijdrage. Hier worden onder andere de bouwkosten van betaald. Het is een behoorlijk bedrag dat door ons bij elkaar wordt gebracht door het organiseren van sponsor- en verkoopacties.”

Stijn Bor die al vaker mee is geweest weet wat voor impact een project heeft:

“Een World Servants-project heeft niet alleen impact in de gemeenschappen waar de projecten plaatsvinden, maar zorgt ook voor ontwikkeling bij de deelnemers. Deelnemers bouwen aan zichzelf door alles wat zij meemaken en doen. Dit gebeurt tijdens een project en door de ontmoeting met mensen die in een land leven met een hele andere cultuur.”

Francien Vonck kondigt gelijk de eerste actie aan:

“Inwoners van Haren en Glimmen zullen de World Servants-jongeren de komende tijd nog wel tegenkomen. Zo gaan we op vrijdag 29 november onze eerste maaltijd actie in Glimmen organiseren. Hier kunt u voor € 7,50 mee-eten tijdens het vrijdagavondcafé. Aanmelden kan op onze site www.wsharen.nl of door een mailtje te sturen aan ellemijn@wsharen.nl. Ook halen we oud ijzer op zoals: ijzer, koper, messing, oude auto accu’s. Hiervoor kunt u mailen naar stijn@wsharen.nl. Op onze site zullen regelmatig updates worden gepubliceerd.”

Suzan Kasper is blij dat er zoveel jongeren mee gaan:

“Na ons record van wel 10 enthousiaste mensen die mee waren naar Malawi was ik even

bang dat er komend jaar maar een kleine groep uit Haren zou gaan. Gelukkig hebben een

aantal mensen het World Servants virus opgepakt en zijn er dit jaar drie mensen die voor het eerst mee zullen gaan. Mooi om te zien hoe jongeren die elkaar soms nog niet kennen nu fanatiek bezig zijn met actievoeren.”

Foto: gemaakt door Lucas Winkel