Harenaars geven hun woonomgeving een 7,7

De bewoners van de voormalige gemeente Haren drie gebieden in de voormalige gemeente Haren zijn meestal tevreden over de leefbaarheid in hun dorp. Dat blijkt uit de enquête leefbaarheid 2018 onder ruim 10.000 inwoners van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De enquête is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Groningen. Bijna alle inwoners vinden dat ze in een prettige buurt wonen. Ze geven de kwaliteit van hun woning gemiddeld een 7,7. De gemeente heeft de uitkomsten van de enquête per wijk of dorp verwerkt in de Basismonitor. Dit is een website met nog veel meer statistische informatie over de gemeente en maar liefst 49 wijken en/of dorpen.

Bekijk de uitkomsten van de enquête voor de héle gemeente Groningen op oisgroningen.nl. Kijk dan op basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen .