Harenaars moeten alert zijn bij ontvangst brief over OZB en WOZ

Door: Redactie

Op 27 november werd door het Noordelijk Belastingkantoor o.a. aan inwoners van de voormalige gemeente Haren een brief gestuurd. Men biedt daarin een online preview aan van de Waarde Onroerende Zaak (WOZ) van de eigen woning. Deze waarde* is door dit kantoor bepaald en zal van directe invloed zijn op de hoogte van de OZB-aanslag in 2020. De vermelde waardestijging is meestal onder 10% en ziet er voor veel mensen niet verontrustend uit. Maar pas op: het venijn zit hem in de doorrekening. Wat is er gaande?

*De OZB-aanslag is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dit percentage.

Waar gaat het om?

Wie zijn WOZ-waarde ziet, die zal op zichzelf niet schrikken. In de meeste gevallen zien zij hoe de waarde van hun woning de laatste jaren met stapjes is gestegen (tussen 3 en 10%). Dat strookt met het eigen gevoel dat iedereen heeft bij de huizenmarkt in Haren. Schaarste en hoge prijzen. Vaak zal men het eigen huis trouwens nooit willen verkopen voor de genoemde WOZ-waarde en dat zegt genoeg. Van de waardestijging ligt nog niemand wakker. Het wordt pas spannend als de gemeente in januari of februari de aanslag OZB gaat versturen. Daarin zal de WOZ-waarde als rekenmodel dienen.

Wilt u weten welke WOZ-waarde uw woning momenteel heeft? Zoek op www.wozwaardeloket.nl

De gemeente Groningen moet 30 miljoen euro schrappen uit haar begroting. Door de OZB in 2020 met 8% te laten stijgen, haalt men in de hele gemeente 3 miljoen euro extra op.

In Haren de Krant van 18 december gaan we nader in op dit onderwerp. Daarvoor raadpleegden wij inwoners, het Noordelijk Belastingkantoor, Gemeente Groningen en een makelaar die zich heeft toegelegd op het maken van bezwaren tegen OZB-aanslagen. Wilt u informatie bijdragen aan dit artikel? Mail uw bevindingen gerust aan: redactie@harendekrant.nl