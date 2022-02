Harenerholt: proeftuin voor democratisch proces?

Nieuws:

Door: Redactie

Wie heeft eigenlijk doorslaggevende invloed op een wijk en wie bepaalt wat er gebeurt met een bepaald gedeelte van die wijk? Deze algemene vragen worden heel concreet in het Grootspark in Haren. Waarom?

Tekst gaat verder onder de foto.

Vragen

In dit park aan de Grootslaan (Harenerholt) ligt een perceel met een monumentaal pompgebouw en een blokvormig filtergebouw, beiden voorheen in gebruik van het Waterbedrijf. Rondom deze gebouwen ligt een park, waar nu een speeltuin is voor kinderen van de wijk. Welke functie zou het Grootspark verder moeten krijgen? Sander Claassen (D66) onderzoekt manieren om van buurtbewoners ‘medebeslissers’ te maken.

De situatie

De gebouwen in het park zijn eigendom van projectontwikkelaars Guus Driever en Klaas Paul de Boer, die het via een speciale constructie van de GEM konden overnemen. In deze Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij werkten gemeente en bouwers samen bij de ontwikkeling van Harenerholt. Driever cs willen nu woningen ontwikkelen in het filtergebouw en in het monumentale pompgebouw. Deze ontwikkeling is al jaren aan de gang en lijkt (nog) stil te staan. Op 25 november is bij de gemeente wél een aanvraag ingediend om parkeerplaatsen aan te leggen en bomen te vellen.

Is dit openbaar gebied?

Volgens Sander Claassen uit Haren kun je het Grootspark best zien als openbaar gebied. Maar de zeggenschap ligt bij de Harense ontwikkelaar, de GEM en de gemeente. De burgers staan dus aan de kant. Er leven volgens Claassen in de wijk desondanks ideeën om van het pompgebouw een ‘buurtgebouw’ met bijzondere functies te maken. Hij heeft de indruk dat wijkbewoners graag willen meedenken over de invulling van dit gebied en misschien zelfs actief een rol willen spelen bij de invulling van het pompgebouw. Echter, hebben ze recht van spreken? Hebben ze geld? Nee, want een eerder plan bleek niet haalbaar. Guus Driever (eigenaar) zegt dat hij al vaak met bewoners heeft overlegd, maar dat er geen exploitatiedekking viel te vinden voor een buurtfunctie. “Dus het is simpel: wij ontwikkelen nu de woningen en gaan die verkopen.” Tekst gaat verder onder de foto.



Guus Driever en Klaas Paul de Boer



Het wringt

Sander Claassen vindt het wel wat vreemd dat de GEM nog steeds bestaat. “Wat is hun rol nog? Je ziet dat de GEM nu een conflict heeft met buurtbewoners over bomenkap, waarin de gemeente zelf ook weer partij is vanwege de vergunningen”, zegt hij. “Dat wringt al. Dan sta je als gemeente opeens tegenover je burgers. Claassen vindt dat de rol van de GEM is uitgespeeld nu de wijk klaar is. Volgens Guus Driever is de GEM ook helemaal niet meer betrokken bij de planvorming in het Grootspark. De vrees van Claassen is dus volgens hem onterecht.

Burgerinitiatief

Volgens Sander Claassen zou er desondanks een burgerinitiatief moeten komen, waarin buurtgenoten, kennisinstellingen, bedrijven en gemeente gaan samenwerken om een mooi plan te ontwerpen voor een buurtvoorziening voor Harenerholt, het liefst in het Grootspark, maar als dat niet kan, dan elders. “Dat is de democratisering van het proces waar onze partij D66 voor staat. Laten we de positieve energie die in deze wijk aanwezig is benutten.”

Sander Claassen, D66