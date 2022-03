Harens bedrijf New Nexus in de top qua duurzaamheid

Door: Redactie

Het nieuwe kantoor van IT-bedrijf New Nexus op het Nescio park in Haren heeft de hoogste erkenning gekregen op het gebied van duurzame nieuwbouw. Daarmee voldoet het aan verschillende eisen op het gebied van energie, water, landgebruik en ecologie, transport, afval, vervuiling en gezondheid & comfort. Het kantoor van New Nexus is nu 1 van slechts 4 nieuwbouw kantoren in de provincie Groningen met de ‘Outstanding’ score op de BREEAM duurzaamheidsladder.

Achtergrondinformatie

Het kantoor van New Nexus beslaat 2.300 vierkante meter en heeft ruim 100 werkplekken. In totaal maken zo’n 150 mensen gebruik van het kantoor, want behalve New Nexus zelf zijn ook zusterbedrijven Envitron (gespecialiseerd in het slim aansturen van energiestromen) en AC Plus er gevestigd. Doordat thuiswerken wordt gefaciliteerd en een groot deel van de medewerkers gedetacheerd is bij klanten, is er voor iedereen voldoende plek. Het gebouw kan bovendien een groei aan tot 300 medewerkers.

Het kantoor van New Nexus werd ontworpen door Codex en gebouwd onder het aannemerschap van Friso Bouwgroep in samenwerking met BAM, Draaijer en partners, Hado Ingenieursbureau, abtWassenaar, DGMR en Ecogroen. De BREAAM-assessments werden uitgevoerd door Mat25.

Video

Het verhaal achter dit bijzondere gebouw en de BREEAM-certificering werd met een knipoog vastgelegd in deze video ‘Building the future’: https://youtu.be/6QZL-mtBdS8. Gemaakt door The Brandwagon.