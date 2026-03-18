Harens Belang opgeheven

Door: Redactie

Het burgerinitiatief Harens Belang (voorheen Dorpsraad Haren) is opgeheven, zo melden welingelichte bronnen in Haren.

Het idee voor Dorpsraad Haren (zoals het in 2023 bij de oprichting werd genoemd) was helder: een brug vormen tussen wensen in wijken enerzijds en gemeente Groningen anderzijds. Ondanks tijd en energie die hier door oprichter Rolf Smit en bestuursleden in werd gestoken kwam ‘de brug’ niet uit de verf. In 2025 werd de naam Dorpsraad vervangen door Harens belang, omdat het bestuur meende dat die naam de lading beter dekte.

Wat er is misgegaan met dit initiatief is lastig te zeggen. Uit de reacties (ook op de website van Haren de Krant) bleek dat veel mensen vonden dat Harens Belang een te grote broek aantrok. In soms onaardige bewoordingen werd de initiatiefnemers ‘arrogantie’ verweten en veel mensen wensten niet door Harens Belang vertegenwoordigd te worden. Je zou daaruit kunnen afleiden dat Harenaars geen extra brug nodig denken te hebben om hun wensen en grieven aan de gemeente Groningen (of Gebiedsteam Haren) kenbaar te maken.

Ondanks de nieuwe naam kreeg Harens Belang geen vaste voet aan de grond en geen waardering van de mensen voor wie zich juist wilden inzetten. Hoewel een persbericht niet naar de media is gestuurd werd aan de redactie toch door meer mensen gemeld dat het doek is gevallen voor Harens Belang.