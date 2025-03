Harens klarinetorkest eert haar overleden oprichter op 16 maart

Door: Redactie

Klarinetorkest Capriccio geeft een memorial concert ter ere van de in 2024 overleden oprichter John de Beer.

Zondag 16 maart om 15.00u geeft het Harense klarinetorkest Capriccio hun “John de Beer Concert” in de Lutherse kerk in Groningen. Een concert ter nagedachtenis van oprichter en klarinettist John de Beer. Vorig jaar januari overleed John aan de gevolgen van Leukemie. Zijn dochter Ailien de Beer had het dirigeerstokje al overgenomen in 2022 en sindsdien begeleidden ze het orkest samen, maar sinds vorig jaar moesten ze verder zonder John.

John heeft het orkest opgericht als leerorkest voor eigen leerlingen, het is een grillig (Capriccio betekent grillig) orkest. Alle niveaus van startend tot gevorderd en leeftijden van 9 tot 70 doen nog steeds mee, wat dit orkest uniek maakt. Dochter Ailien typeert het concert: “Herinneringen ophalen, kijken naar de toekomst en proosten op het leven “Le Chaim”!”

Het orkest bestaat dit jaar 35 jaar en de passie en ambitie zijn er nog met net zo veel energie. Het gezelschap heeft veel ondernomen het afgelopen jaar, met o.a. een tour naar Dublin en Bremen, verschillende concerten en samenwerkingen met o.a. het kunstencentrum in Midden-Groningen Kielzog en collega’s elders in het land. In de toekomst heeft Capriccio ook een vol programma, er staat eind mei een reis naar Italië gepland waar het orkest is uitgenodigd om te spelen op een klarinetfestival.

Op 16 maart

Capriccio speelt een bijzonder programma tijdens het memorial concert. Zo wordt het Largo van de 9de Symfonie van Dvorak gespeeld, dat nog gearrangeerd is door John in opdracht van zijn vrouw Rita die ook meespeelt in het orkest. “Een prachtig stuk met mooie herinneringen”, zegt Ailien de Beer. Maar ook Variaties voor solo klarinet van Rossini met als solist Marleen de Boer (Capriccio-lid en oud-leerling van John) en een deel van de Symfonie die Nullde van Bruckner staan op het programma.

Zondag 16 maart om 15.00 u in de Lutherse kerk in Groningen, toegang gratis.