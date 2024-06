Harens reisbureau wil sfeer op cruiseschip laten proeven

Nieuws:

Door: Redactie

Margreet Barlagen van reisbureau Klooster Reizen (ook gevestigd in Haren) kondigt aan dat er op 26 november een uitstapje naar Rotterdam wordt gemaakt, waar mensen de sfeer kunnen proeven op een cruiseschip. Men gaat aan boord bij MZ Preziosa.

Margreet: “Het schip van rederij MSC ligt deze dag in de haven van Rotterdam. We bieden graag een leuke dag inclusief busvervoer vanuit de regio én een 3-gangen lunch aan boord van het cruiseschip.” De prijs van het uitstapje is 79,50 en er is plaats voor 45 belangstellenden. Opgeven kan tot 1 november.