Harense 1 april-specialist blijkt ziener

Nieuws:

Door: Redactie

Hans Meles uit Haren zal zichzelf niet direct als ‘ziener’ neerzetten, maar als bedenker van 1 april-grappen heeft hij de afgelopen jaren al twee keer een kolderieke situatie bedacht, die later waarheid werd.

Zo heeft hij ooit beschreven dat de gemeente apparaatjes zou verkopen waarmee mensen stoplichten op groen konden zetten. Veel mensen trapten erin en meldden zich om zo’n apparaatje te kopen. Onlangs werd bekend, dat een app voor fietsers is ontwikkeld, waarmee deze stoplichten kunnen beïnvloeden. Een andere grap was dat er een inzamelingsactie zou worden georganiseerd om Haren voor de fusie met Groningen te behoeden. Een fonds dat de zelfstandigheid van de gemeente kon bekostigen. Later ontstond er inderdaad een initiatief waarin ‘rijke Harenaars’ geld bijeen brachten om Haren zelfstandig te kunnen houden.

Hans Meles, werkzaam op het provinciehuis, grossiert in 1 april-grappen. Haren de Krant maakt ieder jaar dankbaar gebruik van zijn fantasieën.