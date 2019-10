Harense boerin daagt regering op originele wijze uit

Door: Redactie

De Harense boerin Sandra Woldring heeft een filmpje laten maken, dat vandaag op Facebook is gepost door Sander Drooglever (https://www.facebook.com/1195545902/posts/10220726270645390)

Woldring is geëmotioneerd als zij terugkijkt op afgelopen maandag, de dag dat honderden trekkers de binnenstad van Groningen binnenreden en werden geparkeerd voor het provinciehuis. Ze zegt ook trots te zijn op de bestuurder van de trekker, die met zijn grote machine heel voorzichtig de deuren van het monumentale Provinciehuis openduwde. “Van openrammen was geen sprake”, zegt Woldring. “Er zijn een paar schroefjes losgesprongen.” De Harense neemt het op voor deze escalatie, want gedeputeerde Henk Staghouwer liet zich ondanks toezeggingen niet aan de boeren zien of horen. “Hij liet ons uren wachten en vanuit het provinciehuis werden we uitgelachen.”

Achter de ontroering over de eendrachtige boerenprotesten zitten ook tranen van verdriet bij deze boerin. Ze zegt in het filmpje dat de boeren langzamerhand van hun land worden verjaagd, terwijl ze gewetensvol en vakkundig zorgen voor het eten en drinken in Nederland en daarbuiten. Voorts zegt zij intussen niet meer te weten hoe een boer zijn beroep nog moet uitoefenen in een land waar de overheid oneerlijk is en de boeren verstrikt raken in regels. Ze roept de overheid op om zelf ergens een modelboerderij op te zetten, waar ze kunnen laten zien dat het wél kan. Dat is een originele en ludieke uitdaging. Als bijvoorbeeld de Provincie of anders het Ministerie op deze uitnodiging zou ingaan kan men wellicht bewijzen dat de boeren geen argumenten hebben om boos te zijn. Anderzijds is het ook denkbaar dat de modelboerderij het bewijs gaat leveren dat er met goed fatsoen geen bedrijf meer kan bestaan als het zich aan alle oude en nieuwe (milieu)regels houdt.

De oproep van boerin Sandra Woldring is in die zin een meesterlijke zet in de discussie, die in een patstelling lijkt te verkeren.

Foto: Boer Harald Woldring en zijn vrouw Sandra, die de media opzocht met haar emotionele betoog.