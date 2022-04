Harense hulpgoederen in oorlogsgebied gearriveerd

Door: Redactie

Dozen en tassen vol hulpgoederen, die 11 en 12 maart zijn ingezameld in een schuur aan de Oosterweg in Haren, hebben hun bestemming bereikt. De pallets met praktische hulpgoederen werden door een Oekraïense vrachtwagen opgehaald en via andere verzamelpunten zijn deze uiteindelijk vorige week aan het oorlogsfront gearriveerd. Dat laat initiatiefnemer René Coumans uit Haren weten. Hij heeft voor zijn werk in de agrarische sector contacten in Oekraïne en die heeft hij goed kunnen gebruiken voor de distributie van hulpgoederen in dat land in nood.

Eén van zijn contacten schreef het onderstaande verslag (vertaald):

‘Hallo René, zoals afgesproken stuur ik je de foto’s. Eindelijk zijn de humanitaire hulpgoederen aangekomen vrijdag. We hebben ze opgepikt in Rivne en vandaag zijn ze geleverd in mijn geboortedorp Ivankiv! Vrijdag zijn de Russen vertrokken uit Ivankiv en de mensen kwamen tevoorschijn uit hun kelders (voor het eerst sinds 24 februari). Helaas kan ik je geen foto’s van hen sturen, want ze zijn nog te onzeker en verlegen, omdat ze er niet goed uitzien. Omdat de brug naar de stad er niet meer is zijn de goederen met de hand of met fietsen en brommers vervoerd en worden ze daarna met auto’s naar de mensen gebracht. René, zoals ik je heb beloofd is jullie echte hulp terechtgekomen bij mensen die het echt nodig hebben! Wil je de vrienden bij jullie en de andere mensen die hulpgoederen hebben gebracht, heel hartelijk bedanken?’