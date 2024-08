Harense openwaterzwemster roept op: doe mee aan dit evenement.

Nieuws:

Yvonne van Hoepen van VWDTP doet een oproep aan zwemmers: “Wij vormen een team met 5 zwemmers en een schipper. Dit team gaat het stuk van Zoutkamp naar Groningen zwemmen (35 km in estafettevorm) en 2 VWDTP zwemmers doen mee met het rondje stad (3,8 kilometer).

Het team heet ‘Sultans of Swim – VWDTP’ en vertrekt 31 augustus in alle vroegte in Zoutkamp (om ongeveer 5.00 in de ochtend – nog deels in het donker). Zij komen zo tegen 18.00 uur aan bij de Oosterhaven in de stad (finish).De zwemmers zwemmen afwisselend. Om het half uur zal ongeveer gewisseld worden.

In totaal hebben zich 28 teams ingeschreven voor deze langste afstand.

De 2 individuele VWDTP zwemmers die het rondje stad doen, starten 31 augustus rond 17.00 uur en doen er dik een uur over. Zij starten en finishen in de Oosterhaven. Ze zwemmen langs het Groninger Museum, langs de Lage der A en dan via de Noordkant (Ossenmarkt) naar de Oosterhaven.

Er is ook een kortere route van 2,2 om (omkleden, melden bij het Scheepvaartmuseum). Wie mee wil doen, kan zich nog opgeven via de website www.groningenswimchallenge.nl

Komen kijken kan natuurlijk ook. Op veel bruggen zal muziek gemaakt worden om de zwemmers aan te moedigen. Gezelligheid alom in de stad.

Iedereen die meedoet zwemt voor het goede doel. Het UMCG kankerfonds.

Mocht iemand het VWDTP team willen sponsoren, dat kan.

Https://www.groningenswimchallenge.nl/doneren/?team=183