Harense politica kritisch op Haagse VVD

Nieuws:

Door: Redactie

Ietje Jacobs-Setz uit Haren, fractievoorzitter van de raadsfractie in de gemeente Groningen, is mede initiatiefnemer van een petitie om de Haagse VVD scherp te houden.

De petitie wil namens noordelijke VVD-ers laten weten de samenwerking met de PVV in de coalitie in de gaten te houden. In Dagblad van het Noorden zegt Jacobs dat zij een ondergrens wil definiëren als het gaat om het meegaan in PVV-ideeën en plannen. Onderwerpen als ‘uitsluiting en discriminatie’ spelen hierbij mee. De petitie roept de landelijke partij op om niet ten koste van alles te blijven samenwerken met de PVV. In het Dagblad valt te lezen dat heel wat VVD-ers de petitie willen steunen, maar dat er ook een stroming is die het hier helemaal niet mee eens is. De petitie zou de eenheid kunnen ondermijnen. Ietje Jacobs is het daarmee uiteraard niet eens.