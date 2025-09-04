Harense reünisten gezocht: Montessori Lyceum Groningen en Zernike College locatie Helper Brink.

Nieuws:

Door: Redactie

Op 29 november is er een reünie van het Montessori Lyceum Groningen en haar voorloper Zernike College locatie Helper Brink. Bedoeld voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Montessori Lyceum Groningen en haar voorloper Zernike College locatie Helper Brink.

Herinneringen ophalen met oud-klasgenoten en oud-medewerkers, met je oude klas op de foto, terug de schoolbanken in tijdens een les van een oud-docent: het is allemaal mogelijk. Bent u oud-leerling, medewerker of oud-medewerker en wil je deze reünie bijwonen? Voor meer informatie en de kaartverkoop kun je terecht op www.reuniehelperbrink.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mlg@dereuniecommissie.nl