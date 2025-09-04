Harense theatermaakster in Prinsenhoftheater

Nieuws:

Door: Redactie

Theatergroep Nimmble van Esther Arrindell uit Haren speelt ‘Familie’ van Maria Goos. Op zaterdag 27 en zondag 28 september debuteert Nimmble in het Prinsentheater in Groningen. Het gezelschap brengt de tragikomedie ‘Familie’ van de bekende Nederlandse schrijfster Maria Goos op de planken. Een ouder echtpaar, Jan en Els, wil nog één keer met de kinderen op vakantie, nu Els in de laatste fase van haar ziekte zit. Samen naar Zwitserland lijkt een goed idee, maar de spanningen lopen steeds verder op. Of het lukt Els gelukkig te maken is de vraag die pas aan het einde beantwoord wordt.

‘Nadat we een aantal theatercursussen bij Vrijdag hadden gedaan, wilden we meer! De diepte in, met een heel toneelstuk en een vast clubje mensen. Omdat we niets konden vinden, hebben we Nimmble opgericht’ vertelt Esther Arrindell. ‘Sommigen van ons speelden eerder in langere producties’, vult medespeler Marijke van Essen aan, ‘voor anderen is het de eerste keer om zo op de planken te staan’. Een jaar lang repeteerde het gezelschap wekelijks, onder regie van Meintsje Hoeksma. ‘Ik kende Meintsje via-via, en wist dat zij graag in de stad een amateur-theatergroep wilde regisseren. En tot ons plezier sloot ze zich bij ons aan!’ Van Essen blikt terug op het proces. ‘We zijn op verschillende manieren met het stuk bezig geweest. Natuurlijk moet je de tekst leren, maar het gaat om meer dan dat. ‘Familie’ gaat over terugblikken op hoe het leven gelopen is, op wat je had gewild en hoe het is geworden. Het wrange contrast tussen wens en werkelijkheid wordt steeds scherper zichtbaar.’ Arrindell vult aan: ‘We hebben het ook veel over onze eigen families, over hoe je je voelt als kind of als ouder in je eigen gezin. Alle spelers herkennen wel iets van zichzelf in hun rol’.

Op de vraag of hun eigen familie komt kijken, lachen beiden hartelijk. ‘Mijn ouders wonen ver weg,’ reageert Arrindell, ‘maar ze komen altijd graag naar Haren, en van daaruit ben je snel in de stad. Ik nodig ze zeker uit. En wie weet leidt dat ook tot mooie gesprekken met hen!’

Speeldata: zaterdag 28 september, 19:30, en zondag 29 september, 15:00

Locatie: Prinsentheater, Noorderbuitensingel 11, Groningen

Kaarten à 7,50: bit.ly/Nimmble