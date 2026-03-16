Harense verhalen – De man die de Vier Mijl naar Haren bracht

Een man met verhalen: Ger van Gelder (77) uit Haren. Hij is iemand die in zijn carrière altijd zijn gevoel volgde en zijn passies achterna rende. Verhalen vertellen kan hij goed.

SPRON

De Vier Mijl van Groningen start in Haren al sinds de eerste editie in 1987en is daarom ook in ons dorp een publiekstrekker. Waarom in Haren? Ger van Gelder heeft dit destijds zo geregeld. Hij was mede-bedenker van dit evenement dat ooit begon onder de vlag van de stichting Sport Promotie Noord, een stichting. Die stichting was in 1985 óók al een initiatief van Van Gelder met een paar geestverwanten die meer sportevenementen naar het Noorden wilden halen..

Start in Haren

We kwamen in het eerste jaar al voor de dag met onder meer een ijshockey- en een voetbaltoernooi en lieten het oog daarna vallen op atletiek. Van Gelder: “Je had toen de Plantsoenloop, maar wij wilden iets groters. We namen contact op met de internationale atletenmanager Jos Hermens en die was enthousiast. Hij tipte ons dat we een unieke afstand moesten kiezen: geen hele of halve marathon, maar 4 Mijl. Dat sloeg enorm aan bij het publiek.” Bij het bedenken van de route werd de finish bedacht op de Vismarkt en de vraag was: waar starten we? Van Gelder: “Ik woonde in Haren en heb toen gezegd: we starten niet in de stad of in Hoogkerk, maar gewoon in Haren. En dan in een mooie rechte lijn naar het centrum van Groningen. Dat sloeg enorm aan bij zowel het publiek als de wereldatleten die we konden vastleggen.”

Tijdelijk dood

Het eerste jaar trok de 4 Mijl 1000 lopers. “Dat vonden we heel veel”, zegt Van Gelder. “Maar het bleek nog maar het begin. Het groeide snel en misschien voor ons wel: te snel. Ik werd tijdens een bespreking over de 4 Mijl niet lekker en in het ziekenhuis werd ik bijna drie weken in coma gehouden. Ik zeg altijd: ‘Ik ben drie weken dood geweest’ en sindsdien ben ik niet meer bang voor de dood. Maar 1991 was wél een wake-upcall. De 4 Mijl werd ook steeds groter en werd ons eigenlijk een beetje een blok aan het been. De vraag was: zetten we er een streep door of kunnen we het overdragen hoe en aan wie dan ook. Belangrijk was dat de atletiekclubs uit Haren en Groningen, die van meet af aan onmisbaar waren voor de organisatie, er graag mee verder wilden. Daarom besloten we na lang beraad dat de 4 Mijl behouden moest blijven en kwamen in 1997 tot de overdracht aan Grietje Pasma.”

Juiste keuze

Ger van Gelder en SPRON werkten verder aan de commerciële systeemontwikkeling van het internationale schaatsen, langebaan en shorttrack. Hij zegt: “Met als bijvangst dat we het noordelijke sportleven bleven steunen door het opzetten van sportevenementen. Zo werd in Haren nog een ronde gespeeld van het experimentele wereldkampioenschap ‘rapid dammen’ (1997). Haren in de landelijke media!”

Mijmeren

SPRON is in 2013 opgeheven. Daarna is Ger van Gelder zeer actief gebleven als bestuurslid in allerlei sportieve gremia. In 2015 heeft hij zijn laatste officiële functie bij voetbalvereniging GRC neergelegd. Van Gelder is nu in rust. Een man met verhalen dus. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de periode 1970-2000 toen hij als journalist werkte voor Nieuwsblad van het Noorden. Wanneer hij anno 2026 vanuit zijn Harense appartement uitkijkt over het Hendrik de Vries Plantsoen heeft hij veel om over te mijmeren. En om aan terug te denken.

foto: Ger van Gelder