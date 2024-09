Harense zangers en zangeressen gezocht voor kerstproject

Door: Redactie

Tine Tuchel is de jonge en enthousiaste dirigent van het Popkoor in Onnen, maar ze doet nog meer. Ze is ook leider van het Groninger Kinder- en Jeugdkoor GKJK. Met dat koor gaat ze een kerstproject doen, op weg naar een concert in december.

Het koor repeteert tijdens het project in Helpman op woensdag van 16.30-17.45 uur. Jongens en meisjes van 11-18 jaar zijn meer dan welkom om mee te doen. Om het eens te proberen worden er twee open repetities georganiseerd: 18 en 25 september. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via secretaris@gkjk.nl

Het project eindigt weer na het concert.

Het huidige koor met rechts Tine Tuchel.