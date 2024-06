Harpiste geeft buurtconcert in Oosterhaar

Door: Redactie

Eén van de woontorens aan het Anjerplein wordt gebruikt door bewonersvereniging Hestia. Die organiseert op 7 juli om 14.30 uur een concert van harpiste Kathelijne Schelfhout. Toegang is gratis, maar donaties zijn welkom. Het concert vindt plaats in de ontmoetingsruimte in het gebouw aan Zonnedauwweg 16, Haren.

Bewonersvereniging Hestia is een 50+ woongroep in Oosterhaar, vlakbij winkelcentrum Anjerplein. In onze ontmoetingsruimte organiseren wij steeds vaker activiteiten voor onze buurtgenoten.

Iedere eerste zondag van de maand bent u als buurtgenoot welkom voor koffie, thee en iets lekkers van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Iedere derde donderdag van de maand voor spelletjes van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Op zondag 7 juli nodigt Hestia u uit voor een buurtconcert. Harpiste Kathelijne Schelfhout geeft om 14:30 en om 15:30 een kort concert met werken van de vermaarde harpist Remy van Kesteren. Kathelijne is bewoner bij Hestia en professioneel harpiste. Ze neemt de luisteraar mee in een bijzondere klankenwereld. De muziek valt het best te omschrijven als romantisch en neo-klassiek, maar overstijgt de bestaande muziekgenres. Veel muziek is magisch en dromerig, en vertelt over thema’s als eenzaamheid, verlangen en verbinding.