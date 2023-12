Nieuws:

Door: Redactie

Ton Wester uit Haren is weer met zijn fotocamera op pad geweest en weet keer op keer een verrassende sfeer te treffen met zijn foto’s. Haren op zijn mooist, juist nu het wat kouder is en het rijp zich vastzet op takjes. Met de bijgaande foto’s, die wij met permissie plaatsen, laat Wester zien dat Haren een schilderij is.



Sassenhein in november

Braspad, in de verte de Emmalaan

Uitloopgebied…