Herfstpret in De Mikkelhorst voor kinderen

Nieuws:

Door: Redactie

Wij ontvangen van Zorgboerderij De Mikkelhorst het volgende bericht:

Alle opa’s en oma’s, vaders en moeders opgelet! Storm en regen, blaadjes vliegen in het rond en de paddestoelen schieten uit de grond: hoera het is weer herfst.

Is er nog iets leuks te doen met kinderen in de herfstvakantie? Ja natuurlijk, kom naar De Mikkelhorst! Groen Grut Herfstpret organiseert weer een leuke herfstmiddag voor kinderen van 2-8 jaar.

Wat? Spelen, knutselen, iets lekkers maken

Waar? De Mikkelhorst Haren

Kosten? 5 euro per kind

Voor wie? Kinderen van 2-8 jaar

Wanneer? zaterdag 26 oktober van 14.00-16-30

Aanmelden: c.veenhof@mikkelhorst.nl