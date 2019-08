Het kán. Het kán echt!

Nieuws:

Je moet goed kijken om te zien dat Marjolein Uitham uit Haren fysiek beperkt is. En dat is een valkuil. “Het is voor mensen soms moeilijk te begrijpen dat ik het ene moment heel veel kan en het andere moment vrijwel geen energie heb”, zegt ze. Deze Harense gaat in juni 2020 meedoen aan de Handbikebattle in Oostenrijk. Op armkracht over de Kaunentaler Gletscherstrasse in de ijle alpenlucht. Ze zoekt sponsoren.

Wie steunt Marjolein?

Marjolein Uitham is door het UMCG gevraagd om zich bij het UMCG Handbiketeam te voegen, dat meedoet aan deze internationale battle. De begroting voor het gehele team is 20.000 euro en daarom zoekt Marjolein sponsors. Wie een bijdrage overweegt kan informatie verkrijgen van Marjolein zelf. Mail: muitham@xs4all.nl



Valide wereld

Hoewel deze doorzetter zich met de handbike prima kan redden (ze maakte in juli nog een tocht van 50 kilometer) is zij nog maar kort geleden met deze sport gestart. “Ik ben gaan handbiken om na een operatie in conditie te blijven voor een heel andere sport”, zegt Marjolein. “Ik doe aan kanosprint en ga in september weer meedoen aan de NK. Op dit moment ben ik samen met mijn K2 maatje in de klasse ‘Masters’ 2e van Nederland en in de K1 vijfde. Het is een sport waar het ook aankomt op kracht in de benen en daar zit wel mijn zwakke plek.” Marjolein heeft een groeistoornis (Multiple Epifysaire Displasie) en moet al haar hele leven extra haar best doen om mee te komen in de maatschappij. “Vroeger kon ik nog paardrijden, maar mijn lichaam verslijt, dus kan ik steeds minder.”

Bewijsdrang

Marjolein heeft zowel beroepsmatig als privé veel te maken met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Misschien ontwikkelde zij zich daarom als een gedreven vrouw. “Ik wil aan anderen en aan mezelf laten zien dat je met een beperking toch heel veel kunt bereiken. Ook op het gebied van sport. het is niet wat het lijkt, je kunt méér.” Een andere passie is tekenen. Marjolein is tekenlerares, maar kan door functieverlies niet meer fulltime voor de klas staan. Als vrijwilligster zet zij zich in voor de stichting Tekenen voor Kinderen. Hiervoor bezoekt zij kinderen op de kinderafdeling van het ziekenhuis en probeert hen door middel van tekenen wat plezier en afleiding te brengen.

foto: Marjolein Uitham uit Haren maakt veel kilometers op handbike en in kanosprint…