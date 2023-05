Het schuurt tussen gemeente en ondernemers in Haren

Nieuws:

Opnieuw botsen visies van ondernemers en gemeente Groningen. De onrust over de mogelijke invoering van reclamebelasting is nog niet voorbij of er staat een tweede twistpunt op de agenda: de Wijnloop.

De Wijnloop Haren is een event waarbij klanten bij deelnemende winkels tijdens het shoppen een wijntje kunnen proeven. Dat gebeurt twee keer per jaar tijdens een koopavond. Ondernemend Haren ziet het als een manier om de koopavond extra aantrekkelijk te maken, de gemeente ziet het als ongeoorloofd schenken van alcohol.

Vrijdag 26 mei was er weer zo’n wijnloop en die was goed bezocht. Wat de gemeente betreft was dit de laatste editie en zal een volgende keer geen vergunning worden afgegeven. Daphne de Haan van Ondernemend Haren zegt dat annuleren van dit evenement een grote teleurstelling zou zijn.