Het verhaal erachter: hoe zit het met de opheffing van Kluswijs in oktober?

Door: Redactie

Het avontuur dat voor oprichter Arnold Venema in 1985 begon aan de Kroonkampweg in Haren komt tot een einde. De kersverse eigenaar van het pand én Kluswijs (sinds mei), Wouter Lantman, ziet geen mogelijkheid om het bedrijf rendabel te houden. Hij gaat de winkel in oktober sluiten. “Heel erg jammer, het gaat me aan het hart”, zegt Arnold Venema desgevraagd. “Het kan niet anders”, zegt Wouter Lantman. Wat is de stand van zaken?



Jonge generatie

Vastgoedondernemer Wouter Lantman uit Haren heeft al een paar jaar zijn zinnen gezet op het bedrijfspand aan Felland-Noord, waar sinds 2000 de bouwmarkt van Arnold Venema was gevestigd. Begin van dit jaar toonde hij opnieuw zijn interesse aan Venema, die de boot deze keer niet afhield. “Het kwam voor mij weliswaar wat te vroeg, maar ik vond het wel een mooie kans om mijn winkel over te dragen aan een jongere generatie”, zegt hij. Vastgoedman Wouter Lantman heeft geen winkelervaring, maar had tóch de intentie om de bouwmarkt in aangepaste vorm te behouden.

Omzetdaling

Lantman wil bedrijfsunits onderbrengen aan de rechterzijde van het pand. Hij zegt: “De winkel maakt al enkele jaren geen winst en dan moeten er ook nog Coronagelden worden terugbetaald. Dat is niet op te brengen uit de huidige omzet. Aanvankelijk was het mijn idee om de bouwmarkt kleiner te maken en vooral het incourante spul op te ruimen. Met de bouw van 6 bedrijfsunits aan de zijkant verliest de bouwmarkt 800 m2 aan oppervlakte, maar dit hoefde niet ten koste te gaan van de winkel, dacht ik.” Voormalig eigenaar Arnold Venema zegt dat de omzet na de overname scherp is gedaald. Dat kan hij zien aan zijn resultaten tot april. “Sinds 2008 hebben bouwmarkten het inderdaad wat moeilijker”, zegt hij. “Maar ik had vertrouwen in het idee om de winkel kleiner te maken, zoals Wouter voorstelde, hoewel ik dat zelf niet meer wilde doen op mijn leeftijd.”

Plan

Lantman bevestigt het verhaal van de snelle omzetdaling sinds hij de winkel in handen had: “Sinds ik alles heb overgenomen ben ik zo geschrokken van de terugloop van klanten, dat ik ging twijfelen over de houdbaarheid van dit concept op deze locatie. Het hoofdkantoor Kluswijs krimpt ook in en door Nederland verspreid zijn er ook nog maar twee Kluswijs- vestigingen met een woonafdeling, wat voor mij het signaal was dat dit de verkeerde kant opgaat.” Lantman heeft dus vrijwel direct na de overname zijn plannen gewijzigd; waar hij eerst een verkleinde bouwmarkt wilde openhouden wil hij daarmee in oktober dus helemaal stoppen.



Toekomst?

Voor de winkelruimte zoekt hij nu een huurder. Lantman: “Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met een partij in de branche tuin, dier en kleding. Het huidige personeel krijgt voorrang in een sollicitatieronde. Niet iedereen kiest hiervoor, een aantal vindt dit het moment om ergens anders te gaan werken en een gedeelte van het personeel blijft in mijn vastgoedbedrijf helpen met voorkomende werkzaamheden.”

Gemengde gevoelens

Arnold Venema was naar eigen zeggen blij dat hij de bouwmarkt kon overdragen aan iemand met goede plannen, maar is nu teleurgesteld in de beslissing die Wouter Lantman heeft genomen. Venema: “Ik zie namelijk nog steeds prima kansen voor een verkleinde bouwmarkt in combinatie met Wouter’s bedrijfsunits.” Een woordvoerder van het hoofdkantoor van Kluswijs is dat met hem eens. Die heeft zijn diensten aan Lantman aangeboden om de winkel om te bouwen, maar die bedankte voor dat aanbod. Oprichter Arnold Venema van de bouwmarkt heeft nóg twee redenen om het jammer te vinden dat de zaak alsnog gaat verdwijnen. Hij zegt: “Voor Haren vind ik het erg jammer dat er straks geen bouwmarkt meer is. Het was voor veel mensen echt heel fijn om dit in eigen dorp te hebben. Maar wat ik vooral heel erg vind is dat de medewerkers nu tóch zelf op zoek moeten naar ander werk. Dat had ik me anders voorgesteld.”

Uitverkoop

In augustus gaat Wouter Lantman beginnen met de uitverkoop en in de loop van oktober zal hij de bouwmarkt sluiten. Wellicht is tegen die tijd bekend of hij de winkelruimte kan verhuren aan een andere winkelformule, die binnen het bestemmingsplan past.

Bedankt!

Arnold Venema wil langs deze weg de vele klanten, die de afgelopen 39 jaar de weg naar zijn winkel wisten te vinden, hartelijk bedanken. “Het was een heel mooie tijd en eigenlijk was de winkel mijn levenswerk. Iedereen, bedankt voor uw vertrouwen en tot ziens”.

Foto onder: Net na de opening van Multimate in 2000 aan Felland. Reachts de man die de zaak in 1985 startte met zijn vader, Arnold Venema.