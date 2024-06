Nieuws:

Door: Redactie

Ze woont in Haren en is ad hoc inzetbaar voor ‘handjes en brains’. Dat is niet haar eigen woordkeus, maar onze manier om duidelijk te maken wat voor werk Marsha Ratelband volgens ons doet.

Ze biedt haar diensten aan op uurtarief en is net zo goed beschikbaar voor een middagje werken in een luxe banketbakkerij als voor een dagje achter de balie staan van een brocantewinkel. Als er een beroep wordt gedaan op handige handen én contactuele eigenschappen, dan staat deze Harense klaar. “Hier ben ik”, zegt ze dan. “Zet me maar neer op een open dag van een makelaar; ik ontvang de gasten en ik leid ze rond in woningen. Als een kapsalon door ziekte dreigt een dag te moeten sluiten, kom ik graag werken om telefonisch afspraken te verzetten, om klanten te ontvangen en als het moet zal ik net zo gemakkelijk haren gaan wassen. Doe het mij maar een keer voor en ik begin gewoon”, zegt Marsha. Een aanpakker op niveau. Ze heeft veel ervaring in de horeca en verwacht ook in die branche veel werk.

Aanpassen

Contactuele vaardigheden en het vermogen om zich snel aan te passen aan de cultuur van een winkel of bedrijf; dat zijn waarschijnlijk haar belangrijkste USP’s. Ze denkt dat ze in deze tijd van personeelskrapte en verzuim voor veel ondernemers een uitkomst kan bieden. Daarom gaat zij zich hierop toeleggen en bouwt haar loopbaan als eventorganisator af. “Ik beperk mijn werkgebied bewust tot Haren en directe omgeving, want ik wil voorkomen dat ik te vaak ‘nee’ moet zeggen omdat ik al ben geboekt.” Zoveel is duidelijk: Marsha Ratelband wil flexibel inzetbaar zijn en zegt razendsnel te kunnen inspelen op vragen uit de markt. “Ik heb natuurlijk niet overal verstand van, maar als ik een opdracht krijg, ben ik in staat me snel te verdiepen in een onderwerp.” Wie haar morgen nodig heeft kan vandaag kijken op www.ratelband-events.nl