Hobbels en bobbels: voetpaden in Haren (deel 2)

Door: Redactie

Haren de Krant wil de komende tijd aandacht besteden aan een probleem dat weliswaar niet wereldschokkend is, maar wel hinderlijk. In een gemeente met bovengemiddeld veel ouderen, is dat niet zo prettig. Denk aan rollators, rolstoelen. Vergeet echter ook de jonge moeders met kinderwagens niet.





Wat is het slechtste voetpad in Haren?

Vooropgesteld: de meeste voetpaden in Haren zijn prima begaanbaar. Echter, veel trajecten zijn slecht. Na tips van lezers gaan we de komende periode ‘het slechtste voetpad van Haren’ selecteren en bespreekbaar maken met de gemeente. Wilt u een voetpad nomineren? Mail dan aan: redactie@harendekrant.nl

Het ‘Ooievaarspad’



Officieel heet het natuurlijke pad langs de wijk Maarwold de Moarweg. Liefhebbers noemen het ‘t Ooievaarspad, want je passeert er een drukbezet ooievaarsnest. Vooral ouderen nemen deze route voor een wandelingetje in de buurt. De natuur op loopafstand. Maar sinds het waterbedrijf er nieuwe transportleidingen heeft gelegd (2018) is het pad een ruïne. De verharding bestaat uit allerlei soorten steenslag, waarin de wielen van rolstoelen of rollatoren blokkeren. Het loopt oncomfortabel. Omwonenden stuurden zelfs een handtekeningenlijst naar de redactie. Een greep uit de reacties: “De Moarweg is het slechtste pad in Haren. Het is voet- en fietspad.Nadat er in de weilanden naast het pad nieuwe waterleidingbuizen gelegd zijn, is in 2019 op het pad puin gestort, te grof om op te lopen of te fietsen.Gevaarlijk! Het pad wordt heel veel gebruikt. Geen reclame ook voor de gemeente Groningen.” (Hermien Noordhoff, Haren). “Het is nu een drama om op te lopen en te fietsen. Keitjes, stenen.” Update: Op 22 oktober is het pad geëgaliseerd, waarschijnlijk door de gemeente. Echter, het blijft voor rollators en ouderen een oncomfortabel voetpad.

Voetpad Oosterweg

Luuk Tuinman (24) zit in een rolstoel en woont begeleid bij de Coöperatie Haren Werkt aan de Kromme Elleboog 5. Samen met Mirte Wedda (28) en een medewerker gaat hij bijna dagelijks op pad in Haren. Hij en zijn ‘duwers’ ondervinden soms flinke obstakels. We lopen mee en benoemen er twee:

1.De op- en afritjes van trottoirs zijn soms te steil of eindigen in een gootje, waardoor de rolstoel of rollator voorover klapt (foto a)

2.Langs de Oosterweg tussen nabij de kruising Kromme Elleboog is het voetpad net een hindernisbaan voor iedereen met wielen. De rolstoel loopt erin vast en de berijder wordt heen en weer gewiebeld (foto b).