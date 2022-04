Hoe de euthanasie van Renske van der Ploeg volgens het boekje verliep

Door: Redactie

In Haren de Krant die verschijnt tussen 19 en 26 april leest u een uitgebreid verslag van het euthanasieproces van de Harense Renske van der Ploeg. Dit artikel wil geen oproep zijn om impulsief te vragen om euthanasie als het leven tegenzit. Maar het wil wél laten zien dat het proces van het zelfgekozen levenseinde een zegen kán zijn, zoals voor Renske van der Ploeg (65) uit Haren.

Renske wilde niet meer leven en haar wens is op 11 januari vervuld, geheel volgens alle regels en protocollen. Ze hoefde niet te grijpen naar een mensonterende manier van zelfdoding, maar gleed zacht weg in aanwezigheid van haar dierbaren. Er is een nooduitgang voor mensen die uitzichtloos lijden; die boodschap wilde Renske uitdragen. Daarom werken haar zus Durkje en haar huisarts mee aan dit artikel. Een ernstig auto-ongeluk in 1987 luidde een lange lijdensweg in voor Renske. Onlangs was het genoeg en op 11 januari overleed zij in haar woning aan de Nieuwlandsweg in Haren. Met hulp van haar huisarts.

Trigger

In augustus 2021 overkwam de chronisch zieke Renske iets vervelends. Zittend op bed viel ze om en kon niet meer in balans komen. Na 35 jaar ziekte en pijn werd dit de trigger om de strijd op te geven. Ze belde haar zus Durkje, maar zei nog niet welke gedachte in haar was opgekomen. Die gedachte was: ‘het is genoeg’. Ze wilde nu de euthanasie, die ze al meer dan vier jaar had voorbereid met familie en huisarts. Het artikel komt rond 22 april ook online op deze website.



Renske van der Ploeg

Foto boven dit artikel: J. van Timmeren, Onnerpolder.