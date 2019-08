Hoe een Harense ondernemer klem kwam te zitten in natuurbeleid

Door: Redactie

Voor veel mensen is Café Friescheveen aan de Meerweg pure nostalgie. Softijs, bootjes huren, vissen. En een café waar kaartclubs zich thuis voelen. Wat veel mensen niet weten is dat er sinds 2002 binnenskamers wordt gepiekerd. “Toen werd bekend dat de Provincie een open waterverbinding wilde maken tussen Friescheveen en het Paterswoldsemeer”, zegt Jean-Paul Dubois. “Mijn vader is toen gestopt met investeren in dit pand, want er was sprake van dat het hele café moest worden afgebroken en verplaatst.” Anno 2019 is de strijd nog steeds niet gestreden.

Schade

Jean-Paul Dubois (30) zet samen met zijn vrouw Amber (23) en zijn moeder de strijd om het bestaan voort, want zijn vader is in 2017 overleden. “Die is door deze zaak letterlijk doodziek geworden”, zegt hij. “Toen hij in zijn laatste fase was kon hij vanuit zijn bed zien hoe hier ambtenaren van de provincie gewoon met bouwtekeningen rondliepen. Dat heeft hem verdriet gedaan.” Harry Dubois heeft altijd gezegd aan de plannen te willen meewerken als aan twee voorwaarden kon worden voldaan: (1) het café moest toekomst hebben en (2) de eventuele schade moest worden vergoed. In 2010 zei hij tegen deze krant letterlijk: “Ik hoef er niets aan te verdienen. Maar ik ga echt niet een jaar dicht, dat kost me veel klanten, verenigingen en omzet.”

foto: V.l.n.r. Jean-Paul en Amber Dubois en mevrouw E. Dubois

Geen sloop

In 2012 maakte toenmalig wethouder Gerben Pek van de Gemeente Haren bekend dat er een oplossing was bedacht. De waterverbinding kon worden aangelegd zonder dat Friescheveen ‘opzij gezet’ hoefde te worden. Toch was het daarvoor nodig dat Dubois een lapje grond ten westen van het café (600 m2) aan de Provincie zou verkopen. Dubois weigerde, omdat hij geen garantie kreeg dat het project zonder bedrijfseconomische schade zou zijn. Hij wees daarbij op de aanleg van een brug, die de toerit naar het café ernstig zou belemmeren. Verder vreesde hij schade door verzakking. In 2018 greep de Provincie naar het zwaarste middel: de grond werd onteigend. Dat heeft Harry Dubois niet meer hoeven meemaken, hij overleed aan kanker in oktober 2017.

Actuele stand van zaken (2019)

Jean-Paul Dubois en zijn vrouw Amber staan klaar om het bedrijf voort te zetten, maar vinden dat ze geen kant op kunnen. “De communicatie met de Provincie loopt heel slecht, we horen feitelijk niets. We zijn niet meer belangrijk, nu de grond is onteigend. Maar er spelen voor ons twee dingen. Als er een brug in de Meerweg wordt aangelegd zal het verkeer pas op het uiterste puntje van onze parkeerplaats kunnen afslaan en men zal door de reling ons pand wellicht al voorbij zijn voordat men het in de gaten heeft. En het tweede probleem: de grondwaterstand zal flink omlaag gaan en daardoor verwacht de Provincie schade aan ons pand door 7 centimeter verzakking van de veengrond. En dan heb ik het nog niet eens over het trillen van de palen. De provincie wil ons een (te klein) vast bedrag bieden voor schade, maar daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Alle schade moet gewoon worden vergoed. Het maakt ze niets uit, hun project gaat boven alles. En wij vertrouwen de provincie voor geen cent. Ze hebben mondeling heel wat toezeggingen gedaan, maar daar is nooit wat van terecht gekomen. Daarom willen we nu toezeggingen zwart op wit. Het gaat immers over onze toekomst.” De meest recente ontwikkeling is dat er geruchten gaan dat het plan mogelijk toch nog wordt aangepast door de Provincie. Of dat gevolgen heeft voor de spagaat van Dubois, valt te bezien. De Provincie heeft hierover nog geen duidelijkheid gegeven.

Toekomstvisie Friescheveen

Jean-Paul en Amber Dubois willen graag de zaak overnemen van zijn moeder en ze hebben een ondernemingsplan geschreven. Ze zien een eigentijds en huiselijk café voor zich, waar alle verenigingen als vanouds welkom zijn. Ze zoeken verbinding met de natuur. “We willen er ook een accommodatie van maken waar gezinnen met kinderen zich zeer welkom voelen. Een klein speeltuintje, bootjes, ijsverkoop.Excursies, kinderfeestjes.” Volgens Dubois is het inmiddels hard nodig dat het pand grondig wordt gerenoveerd. “We zijn al begonnen met kleine aanpassingen, maar het blijft allemaal heel onzeker wat de toekomst ons brengt.”

De ultieme wens

De familie Dubois ziet het liefst dat het café herbouwd kan worden, waarbij de provincie 75% van de kosten voor haar rekening neemt. “Ik denk dat we voor 800.000 euro klaar kunnen zijn. Dat kost de provincie dus 600.000. Het heeft ze sinds 2002 vast al veel geld gekost en de lopende procedures zijn ook kostbaar. Dit zou voor hen misschien ook een goede manier zijn om het af te sluiten.”