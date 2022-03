Hoe ervaarde zij haar eetstoornis? Stemmen in de vorm van heel krachtige gedachten

Door: Redactie

Ze ervaarde haar eetstoornis als stemmen in haar hoofd, die in de vorm van ‘heel krachtige gedachten’ de opdracht gaven om niet te eten. Carmen Kroese (20) heeft het allemaal verborgen kunnen houden van haar tiende tot haar achttiende. Het was een bevrijding toen ze het aandurfde om haar dagboeknotities aan haar ouders te laten lezen, die nog van niets wisten. Vanaf nu kan iedereen ze lezen. Carmen woont in Groningen-Zuid.

Dagboek

In haar eenzame worsteling vond Carmen troost in haar dagboek. “Toen ik het terug las kreeg ik het gevoel dat ik belangrijke dingen had opgeschreven en dat anderen daar iets aan zouden kunnen hebben”, zegt ze. Zo ontstond het plan voor haar boek ‘Een lichaam tegen duizend gedachten’, dat onlangs is verschenen. Carmen: “In het boek heb ik precies beschreven zoals ik mijn eetstoornis heb beleefd. Hoe ik niet werd begrepen. De lezer zal gaan inzien dat iedereen dit kan overkomen en dat je daar niets aan kunt doen. Ik hoop dat door dit boek meer begrip komt voor mensen die er nu middenin zitten.”

Geloofwaardig

Door haar innerlijke strijd tegen ‘duizend gedachten’ te beschrijven kreeg Carmen zelf ook inzicht in haar situatie. En dat inzicht ontbreekt vaak bij mensen die aan de stoornis lijden. Carmen: “De gedachten om niet te eten zijn zo overtuigend, dat je doet wat ze zeggen. Je verstand weet dat je moet eten, maar je gedachten zeggen dat je dat juist niet moet doen. Ik had niet het idee dat ik een probleem had. Als ik boeken over dit onderwerp las herkende ik mezelf er ook niet in. ‘Ik heb geen eetstoornis’, dacht ik dan.” Dat Carmen uit eigen ervaring spreekt maakt haar boek geloofwaardig voor lotgenoten. “Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat je gelukkiger wordt als je hulp gaat zoeken.”



Be kind…

Ze heeft op een dag haar ouders opgebiecht wat er gaande was. Zij zijn psycholoog en psychiater, maar hebben niet gemerkt wat er met hun dochter aan de hand was. (‘Er zijn veel trucs om het te verbergen’). Toen het hoge woord eruit was heeft Carmen het manuscript eerst in haar vriendenkring gedeeld. “Ik wilde weten of ik me er oncomfortabel bij zou voelen om dit te delen, maar het voelde goed.” Daarom heeft zij nu de stap gezet om haar verhaal als boek uit te geven. “Ik vind het best nog een beetje spannend, want het is kwetsbaar”, zegt ze. Een belangrijk advies aan haar lotgenoten heeft het boekomslag gehaald: ‘Be kind to yourself’. Vrij vertaald: verwijt jezelf niets en zoek hulp.

Ze heeft geworsteld met duizend gedachten en heeft ze overwonnen, zo lijkt het. Carmen Kroese (ze woont in De Wijert) richt zich nu op haar studie werktuigbouwkunde en wil de scheepsbouw in. Het boek is online te bestellen bij www.bravenewbooks.nl en in de boekhandel (prijs: 15,00).