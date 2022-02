Hoe staat de sociale huursector ervoor in Haren? Wachttijden vallen mee.

Door: Redactie

Over de landelijke huizencrisis wordt veel gezegd, maar het is nog niet duidelijk hoe deze kan worden opgelost. Het is vaak een abstracte discussie en daarom is het misschien goed het verhaal te concretiseren op ‘Harense schaal’. Laten we eens kijken hoe mensen met een ‘gewoon’ inkomen aan een betaalbare huurwoning kunnen komen. Daarvoor checken we eens wat cijfers van Woonborg. Dat is de woningcorporatie met vrijwel het alleenrecht in Haren. Anders gezegd: als je in de sociale huursector een woning zoekt, komt je bijna altijd uit bij de wachtlijst van Woonborg.

Foto: Esther Borstlap, directeur van Woonborg

Woonborg

Woningbezit Haren: 958 (Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren) op een totaal van 9100.

In Haren behoort 13% van de woningen tot sociale huur. De norm van de gemeente Haren was altijd 30%.

Directeur Esther Borstlap van Woonborg zegt in een interview met Haren de Krant, dat later verschijnt, dat Haren achterloopt op de norm van 30% sociale huurwoningen. Daarom spreekt zij de ambitie uit om de komende vijf jaren maar liefst 100 woningen te gaan bouwen.

Wachttijd ouderen voor sociale huurwoning (peilperiode 2015-2020)

70+-er: 4,5 jaar op wachtlijst, doch slechts 1 jaar als zij actief gingen zoeken.

Wachttijd jongeren voor sociale huurwoning (peilperiode 2015-2020)

Jongeren onder 23 jaar: 1,5 jaar op wachtlijst, doch slechts 1 jaar als zij actief gingen zoeken.

Nieuwe woningen in Haren

Woonborg is op zoek naar nieuwbouwlocaties voor uit- en inbreiding in Haren. Maar er zijn ook nog steeds bouwprojecten gaande.

Aan de Walstroweg bouwt Woonborg twee appartementengebouwen: Perron Noord en Perron Zuid.

Perron Noord bestaat uit 15 appartementen met 1 slaapkamer, Perron Zuid bestaat uit 14 appartementen met 2 slaapkamers en 2 appartementen met 1 slaapkamer. Alle 31 appartementen zijn inmiddels toegewezen aan 1- of 2-persoonshuishoudens. De nieuwe huurders zijn 23 jaar of ouder. De huurprijs van de appartementen aan de Walstroweg zijn verschillend. Perron Noord met 1 slaapkamer: 583,52. De huurprijs voor de appartementen met 1 slaapkamer in Perron Zuid is 608,38 en de huurprijs voor appartementen met 2 slaapkamers is 633,25.

Jongeren tot 23 jaar komen niet in aanmerking voor Het Perron, zij zijn aangewezen op woningen met huurprijzen tot 442,00 euro. Dit zijn bijvoorbeeld woningen aan de Rijksstraatweg in de Gorechthoeve.

Analyse

De cijfers laten zien dat het met de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning voor starters (jongeren) wel meevalt. En voor ouderen geldt hetzelfde. Er lijkt in Haren méér pijn te zitten in de betaalbare koopsector en daarvan zijn vooral gezinnen de dupe.